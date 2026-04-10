Corvera, capital comarcal de la literatura: "Sacar los libros a la calle ya es una fiesta"

"Sacar los libros a la calle ya es una fiesta", señala Isidro Pérez, de la editorial Pintar Pintar. Su puesto en Llibros, la feria de Corvera, está situado junto al de Conchi Vicente, de la librería La Crisálida, y así hasta sumar catorce espacios que difunden y venden cultura. Las novedades editoriales se reúnen a los clásicos en un encuentro que fue inaugurado este viernes en la plaza roja del Parque Europa de Las Vegas. "El mundo del libro en Asturias tiene la mirada puesta en Corvera, lo digo sin ser fanfarrón, con humildad en un momento además en la lectura es más necesaria que nunca dada la crispación y las falsedades que se vierten, echar mano de un libro es fundamental, la cultura es fundamental", señaló el alcalde, Iván Fernández, bajo la carpa de actividades.

El concejal de Cultura de Corvera, José Luis Montes, abrió la inauguración. Habló de la vocación de continuidad de esta feria recuperada el pasado año y citó a Séneca: "Las cosas son difíciles si no nos atrevemos a hacerlas". Todo para referirse al empuje municipal y de su área en esta actividad que reunirá a una treintena de autores, "unos veteranos y otros jóvenes emergentes" sumado a la presencia de editoriales y las librerías del municipio. También cuentan con puesto las bibliotecas del concejo que si bien no venden ejemplares si dan a conocer parte de su catálogo para animar a los vecinos a la lectura.

Eva Rami es la presidenta de la Asociación asturiana de Profesionales de la Ilustración y también miembro del gremio de editores. Rami no dudó en afirmar que la feria corverana es "un buen escaparate", entre otras cuestiones, al ser la única iniciativa de este calado en la comarca avilesina. Participó el pasado año y este año repite. Lo mismo que Cristina García, autora y editora de Velocismo, que muestra sus obras que miman la estética y que escapan de lo convencional.

El actor y cuentacuentos David Acera está mientras en la carpa un grupo de escolares. Les habla del proceso creativo, de la importancia de la lectura y la escritura y de paso, les presenta una de sus obras, "La tortuga todo va bien", que va ya por segunda edición. Al tiempo, el Alcalde se acerca al puesto de la librería Sayme, que regenta la presidenta de Apymec, Dori Hevia. Fernández toma uno de los ejemplares del mostrador, el libro musical infantil "Paco y la orquesta" y bromea con el nombre del parque acuático de Corvera.

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Entre tanto, Antón García, que es el director general de Cultura y Política Llingüística, habla del "placer" de inaugurar esta feria del libro. "Corvera ye un conceyu con personalidá propia na comarca d'Avilés que nun descuidó la parte cultural", señala el representante del Principado en la primera de las dos jornadas de feria en Las Vegas. Sheila González, responsable de otra librería del concejo, Bicos, celebró el encuentro literario. "El año pasado ya fue muy bien y confío en que siga... tengo que decir que la gente lee mucho en Corvera", señaló, no sin antes recordar que los puestos de la feria tienen un 10% de descuento en libros de un gran abanico de posibilidades, desde infantil, juvenil, adultos... Laura Sandoval, de Hoja de Lata, ha aportado a la feria una rica sección de narrativa. "El año pasado estuvo bien de público, esperamos que siga así", detalla Sandoval.