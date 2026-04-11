La literatura en Corvera vence al mal tiempo: "Es importante que el concejo se mueva"

"Es importante que Corvera se mueve, solo por estar aquí en la feria, ya merece la pena", afirma la librera corverana Ana Isabel Marcos, de Anagraf, guarecida de la lluvia en el puesto de editorial Nieva, donde conversa con Marién Álvarez. Las ventas de libros llegaron, sobre todo, la tarde del sábado. "Vamos muy bien", señala Antonio Madriñán, de la librería Bicos de Las Vegas. "El público se interesa, sobre todo, por novedades", afirman Juan Sanmartín y su padre Juan Luis, ambos de la librería mierense La Pilarica, también presente en una feria que confía en la que lluvia no chafe "el buen fin de semana literario" de Corvera.

Ana Isabel Marcos. / I. G.

Lectores se acercan a la feria instalada en el parque Europa con paraguas. "Ahora hay un claro, no me fío", señala una mujer que se acerca al puesto de editorial Trabe. "El tiempo es el que es, estamos en Asturias", remarca Marcos, ya en su puesto y colocando los libros en su stand. La lluvia llega de manera intermitente, como las personas que se van acercando a la plaza roja. Unos aprovechan la visita semanal al mercado para llenar su estantería de libros y no solo su despensa. Al tiempo se suceden las mesas redondas literarias, en la carpa situada en perpendicular a los catorce puestos de la feria. Julio Arbesú, Armando Murias, Raquel Presumido y Carolina Sarmiento conversan sobre la literatura asturiana actual, de las librerías especializadas, las antiguas y modernas y la diferencia entre los "vendedores de libros" y los libreros que conocen las obras que ofrecen y afrontar el mundo de la escritura y la imaginación como bases para el optimismo en el sector, entre otros conceptos aportados por los ponentes y los asistentes a esta animada charla "que podría durar cinco horas", señaló el moderador Miguel Rodríguez Monteavaro.

Mesa redonda sobre la literatura asturiana en la actualidad. / I. G.

Ana Lamela es poeta y lamenta el mal tiempo. Trabe es su editorial de cabecera y defiende el ambiente de la feria corverana. "Va acercándose xente y eso ye bono", apunta la poeta y artista. Manuel Martínez llegó por la mañana a la feria, sin embargo, afirmó que regresaría por la tarde para "comprar algún que otro libro interesante". "Tengo más tiempo por la tarde, así que me dejaré llevar por mi pasión por la lectura", señaló el corverano, fiel a las ferias de libros por Asturias. "Es llamativo que la única que hay en la comarca esté en Corvera, es algo para estar orgulloso", añadió.

La carpa acoge de nuevo otra conferencia. En este caso Tito Montero entrevista a Miguel Barrero, que es escritor y también director de la Semana Negra. La conversación parte de la obra de Barrero, de la última que es "La cabeza de Goya" pero también de otras piezas de su larga trayectoria de 21 años en las que ha concatenado ficción, novela, ensayo... "Cuando empecé a escribir no soy el mismo que ahora, es más creo que desaprendí, sé menos de lo que sabía", señala el escritor que ha escrito novelas y le han dicho que son ensayos y al revés. En cualquier caso, todo es literatura. Las historias que narra Barrero en sus obras, detalló, surgen de la casualidad y que sí comenzó a escribir fue para encontrar un nuevo universo ajeno al mundo del periodismo, porque el autor también es periodista . "Yo no dejé el periodismo, fue el periodismo el que me dejó a mí", comenta para explicar después que la crónica periodística y otros géneros literarios "se contaminan" entre sí en sus textos. Habló de viajes a Montreal, a Burdeos y de su importancia literaria reflejada en sus obras, entre otros lugares.

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Miguel Barrero y Tito Montero. / I. G.

La feria poco a poco iba captando a más corveranos. Paraban en las librerías que sacaron sus volúmenes a la calle y también en los puestos de las editoriales. Todo ello, mientras Minerva Álvarez, de Hipnótica teatro, esperaba para llenar a la carpa con su espectáculo de circo, humor y cuentos. "Hago de repartidora de historias", señala la artista que habló de una niña capaz de crear las estrellas del cielo con un dedo, entre otros relatos, que invitaron a imaginar y a dejarse llevar, porque esa también es una de las cuestiones que definen a la literatura, que este fin de semana se da cita en Las Vegas.