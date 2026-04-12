Corvera finaliza la instalación de contenedores soterrados en San Pelayo (Trasona), con una inversión de 24.000 euros
El alcalde, Iván Fernández, destaca que la obra en San Pelayo responde a una estrategia de mejora de los servicios urbanos, tras escuchar las necesidades de los vecinos de la zona.
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado la instalación de la nueva isla de contenedores soterrados de reciclaje en San Pelayo, en la parroquia de Trasona, una actuación orientada a mejorar la integración urbana y las condiciones higiénico-sanitarias del entorno. Estos trabajos han supuesto una inversión municipal de 24.000 euros.
La actuación ha permitido sustituir los contenedores en superficie por un sistema soterrado, "lo que supone una mejora sustancial desde el punto de vista estético, funcional y medioambiental". Los trabajos han incluido la demolición del pavimento existente, la excavación, la ejecución de una solera de hormigón como base, la instalación de los nuevos depósitos, el relleno perimetral y la posterior reposición y urbanización de la superficie. Los contenedores instalados tienen 3.000 litros de capacidad cada uno.
"Esta actuación es la culminación de los trabajos en la zona de San Pelayo, unos trabajos acordados con los vecinos y vecinas, y que se enmarca dentro de una estrategia más amplia de mejora de los servicios urbanos en Trasona, orientada a crear un municipio más ordenado, accesible y sostenible, mejorando tanto la recogida selectiva como la imagen urbana y la calidad de vida de la ciudadanía”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández. "La opinión de los vecinos es fundamental, ya que son quienes mejor conocen las necesidades de su entorno, por eso, queremos escucharlos siempre en primer lugar y, a partir de ahí, cumplir con los compromisos adquiridos", añadió el regidor corverano.
El Ayuntamiento entiende que el soterramiento de contenedores como el llevado a cabo en San Pelayo, en Trasona, "no solo mejora la imagen urbana, sino que también hace más cómodo y accesible el servicio de recogida selectiva para la ciudadanía”.
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