El Principado inicia la ocupación urgente de terrenos para construir la glorieta de Los Campos
Se trata de una infraestructura que dará mayor fluidez al tráfico y seguridad a los peatones
El Principado ha iniciado la tramitación para la ocupación urgente de terrenos que permitirá construir una nueva glorieta en Los Campos, para ordenar los tráficos de la AS-17, la antigua carretera a Oviedo; la AS-389, que va hacia el embalse de Trasona; y la AS-233, la carretera Los Campos-Trubia. Esta infraestructura es una vieja aspiración tanto de los vecinos como del Ayuntamiento.
El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó este lunes el acuerdo del consejo de gobierno del pasado 6 de abril que permitirá acelerar este proyecto. Según las cifras que maneja el Ayuntamiento, por este punto pasan al día unos 15.000 vehículos, lo que hace pensar que sustituir el actual semáforo y el giro a la izquierda por una glorieta hará más fluido y seguro el tráfico.
Además, el proyecto también incluye mejoras para el itinerario peatonal, con una zona más amplia para transitar y la instalación de una barandilla de hierro, que mejorará la seguridad de los viandantes.
La ocupación urgente es un procedimiento similar al de la expropiación, pero en el que la administración ocupa el bien antes de abonar el justiprecio. Es un procedimiento que se emplea para actuaciones apremiantes.
Ésta no es la única rotonda por la que esperan en Corvera como agua de mayo. El pasado febrero se dio luz verde a la construcción de la glorieta en la entrada de Las Vegas, que permitirá el derribo de la Casa de Postas, en ruinas. Además de reordenar el tráfico y mejorar la fluidez de la circulación, está actuación también permitirá poner en marcha un proyecto urbanístico de unas 300 viviendas.
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