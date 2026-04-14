Corvera recibe el Premio "Gausón 2026" por su apoyo al Festival Intercéltico de Avilés y Comarca

El Ayuntamiento de Corvera ha sido distinguido con el Premio "Gausón 2026", un reconocimiento concedido por el Festival Intercéltico de Avilés y Comarca por su apoyo constante y su estrecha vinculación con el desarrollo de este evento cultural de referencia en el Arco Atlántico. Este galardón se enmarca en la categoría de “organismo oficial”, destacando el compromiso institucional del Ayuntamiento con la promoción y consolidación del festival. Los premios, instaurados en 2022, distinguen la implicación de instituciones y personas en la consolidación de un encuentro que este año 2026 alcanza su vigesimonovena edición, un encuentro dedicado a la difusión y actualización de la cultura y las tradiciones celtas.

“En el ADN de Corvera está impreso el deporte y la cultura, por ello también nos alegra sobre manera este reconocimiento, que refuerza nuestro compromiso con la promoción cultural, la colaboración institucional y la puesta en valor del patrimonio histórico y tradicional, así como con la consolidación del Festival Intercéltico de Avilés y Comarca como uno de los grandes referentes festivos y culturales del calendario asturiano”, ha declarado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Desde sus inicios, el Consistorio corverano ha estado presente en el Festival Intercéltico, participando activamente en su crecimiento y en su expansión. El festival ha ido creciendo año a año, mediante la organización de conciertos, actividades culturales y propuestas que han acercado la estética y la música celta a los vecinos y vecinas. De este modo, el concejo ha contribuido de forma decisiva a reforzar la identidad asturiana como parte del mundo celta y a proyectar una marca cultural compartida.

El regidor local ha valorado este reconocimiento destacando que “es una enorme satisfacción para Corvera recibir un premio que pone en valor años de colaboración y compromiso con un evento que forma parte de la identidad cultural de nuestra comarca”. Asimismo, el regidor ha subrayado que “el Festival Intercéltico es un ejemplo de cooperación entre municipios y de cómo la cultura puede unir territorios, generar actividad y proyectar nuestra identidad más allá de Asturias”.

El Alcalde ha querido también valorar positivamente el papel del tejido social y cultural del concejo, señalando que “este reconocimiento no es solo para la institución, sino para todas las personas, colectivos y asociaciones de Corvera que han contribuido a mantener viva la relación con el festival a lo largo de todos estos años”.

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El acto de entrega del Premio "Gausón 2026" tendrá lugar durante la celebración del Festival Intercéltico, el viernes 24 de julio en el Palacio de Valdecarzana, a las 12.30 horas. El galardón consiste en una pieza de cerámica esmaltada, obra del artista Miguel Vázquez, que representa a uno de los guerreros celtas de la Diadema de Moñes, y toma su nombre de Gausón, figura histórica astur reconocida por su valentía en las guerras contra Roma.