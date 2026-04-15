Corvera organiza la "Semana de la Estrategia y el Marketing Digital" con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial del municipio

Con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de Corvera a través del uso de herramientas digitales y estrategias de comunicación eficaces, el Ayuntamiento ha organizado la "Semana de la Estrategia y el Marketing Digital". Se desarrollará entre el 21 y el 27 de abril y está enfocado a comercios, personas autónomas y pequeñas empresas del municipio. Se desarrollará en horario de mañana, a partir de las 8.30 horas, combinando sesiones presenciales en el Telecentro de Las Vegas, de 8.30 a 12.30 horas el primer día, y online los días 22 y 23 de abril de 8.30 a 10.30 horas, para facilitar la participación.

La formación será impartida por la agencia de comunicación Me Lo Dijo Pérez y por la especialista Raquel Páez. Se abordarán temas como la gestión estratégica de redes sociales, el marketing digital, el networking empresarial y el desarrollo de marca personal. Asimismo, el programa incluye una jornada de networking bajo el título "Enredadas", que se celebrará el viernes 24 de abril de 8.30 a 10.00 horas. Será en el Espacio Coworking CREA del centro comercial ParqueAstur. Finalizará el lunes 27 de abril con una sesión online centrada en el desarrollo de la marca personal para empresas locales en el mismo horario.

Las plazas para las sesiones presenciales son limitadas, con un máximo de 15 participantes, con el fin de garantizar una atención más personalizada y un mejor aprovechamiento de los contenidos formativos. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de un formulario online. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo de Corvera o contactar a través del teléfono 985 515 659.

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La concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Corvera destaca la importancia de este tipo de talleres para "facilitar que nuestras empresas sean más visibles, competitivas y capaces de adaptarse en un entorno en constante cambio". Además, clasifica este tipo de formaciones como "espacios de encuentro y colaboración entre empresas del municipio, algo fundamental para fortalecer la economía local".