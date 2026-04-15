Corvera recibe el stand itinerante del Instituto de Ciberseguridad para acercar las competencias digitales a los vecinos

Corvera ha recibido esta semana el stand itinerante ExperienciaINCIBE, una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España que está orientada a promover la cultura de la ciberseguridad entre la ciudadanía.

Esto ha permitido a los vecinos de todo el concejo acercarse, de forma práctica y accesible, a los principales conceptos relacionados con la seguridad en internet y el uso responsable de las tecnologías digitales. El espacio, dirigido a todos los públicos, desde familias y menores hasta personas mayores y empresas, ofrece contenidos adaptados a diferentes niveles de conocimiento, con el objetivo de mejorar las competencias digitales de la población.

La concejala de Personal y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Corvera, Rocío Martínez, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas, destacando que “la ciberseguridad ya no es una cuestión técnica reservada a especialistas, sino una necesidad cotidiana para toda la ciudadanía, ya que utilizamos internet y los dispositivos móviles para prácticamente todas las gestiones del día a día”. En este sentido, ha advertido de que “cada vez estamos más expuestos a riesgos como fraudes, suplantaciones de identidad o mensajes engañosos, que en muchos casos llegan a través de canales tan habituales como el WhatsApp o el correo electrónico”, por lo que ha insistido en la importancia de “estar informados y adquirir conocimientos básicos que nos permitan identificar estas amenazas y actuar con seguridad”.

El stand de INCIBE se configura como un entorno dinámico que combina información, demostraciones y actividades interactivas. A través de diferentes áreas —informativa, formativa y de juego—, las personas asistentes podrán aprender a identificar riesgos, proteger su información personal y adoptar buenas prácticas en el entorno digital.

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ExperienciaINCIBE forma parte de un programa itinerante que recorre el territorio nacional con el objetivo de sensibilizar, educar y divulgar la importancia de la ciberseguridad. Esta acción se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, y busca contribuir a una ciudadanía más preparada frente a los desafíos digitales actuales. La concejala ha puesto en valor la labor del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, señalando que “realiza un trabajo fundamental acercando la ciberseguridad a la ciudadanía de forma clara, práctica y accesible para todos los públicos”.