La Lechera de Cancienes vibra con un concierto de la OSPA
"Es la demostración de que recuperar espacios merece la pena, de que la cultura puede llegar a todos los rincones y de que cuando se apuesta por lo público, se construye comunidad", subrayó el regidor Iván Fernández sobre la cita cultural
M.O.
Los vecinos de Corvera, en general, y de Cancienes, en particular, vivieron este miércoles uno de esos momentos que resumen muy bien el camino recorrido en Corvera.
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias visitó el concejo dentro del ciclo “La OSPA de cerca”, una iniciativa que acerca la música a diferentes localidades, haciéndola accesible y cercana, llevándola fuera de los grandes auditorios y poniéndola al alcance de todos.
Y lo hizo en La Lechera, "un lugar que simboliza como pocos el cambio de nuestro concejo", proclamó el regidor, Iván Fernández, sobre el que, durante años, fue un espacio abandonado, sin uso y sin vida. "Gracias al trabajo de recuperación y la rehabilitación que llevamos a cabo, es un espacio público activo, dinámico y abierto, donde ya celebramos más de 100 actividades culturales, lúdicas, sociales y de todo tipo a lo largo del año", indicó el Alcalde.
Para Iván Fernández, que la OSPA estuviese en Cancienes no es solo un concierto. "Es la demostración de que recuperar espacios merece la pena, de que la cultura puede llegar a todos los rincones y de que cuando se apuesta por lo público, se construye comunidad. Los vecinos de Cancienes en particular y de Corvera en general se merecían tener un teatro como La lechera", aseveró.
"Seguimos avanzando, transformando Corvera y llenando de vida lugares que antes estaban vacíos y abandonados", concluyó Fernández.
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