Cae el "teledroga" del patinete en Avilés: vendía heroína y cocaína a domicilio en La Luz y Corvera 24/7

Vendía droga a domicilio con un patinete eléctrico, fue detenido y ahora está en prisión. Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés han arrestado, tras meses de investigación, a uno de los principales camellos de Avilés, que se dedicaba a trapichear bajo demanda en La Luz y Corvera. Traficaba sin descanso: las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La investigación comenzó hace ya unos meses, después de que los agentes comenzasen a ver un trasiego de toxicómanos en el entorno de un garaje del barrio de La Luz. Ante las quejas vecinales y la evidente vigilancia policial, el camello decidió cambiar su forma de "trabajo", haciendo un reparto a domicilio utilizando un patinete eléctrico. Este método de reparto bajo demanda, señalan los agentes, le convirtió "en uno de los distribuidores de referencia en la zona".

Cuando la Policía Nacional tuvo las pruebas suficientes recabadas procedieron a la detención del individuo. En el operativo, los agentes intervinieron 26,8 gramos de heroína, 14,5 gramos de cocaína, 800 gramos de sustancia de corte y 970 euros en efectivo, además de diversos útiles para la manipulación de estupefacientes y el patinete.

El arrestado, que tenía antecedentes, fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.