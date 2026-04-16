La limpieza viaria concentra el 96% de las incidencias en Corvera, según la aplicación municipal

Corvera cerró 2025 con 450 incidencias registradas a través de la aplicación municipal “Corvera Limpia. Tú mandas”, un 10,6% más que en 2024 y la cifra más alta desde su puesta en marcha. La tendencia al alza continúa en 2026, con un ligero incremento de avisos en el primer trimestre.

La mayoría de las incidencias se concentra en la limpieza viaria, que representa el 96% de los avisos y permite orientar las prioridades de actuación. Dentro de este ámbito, destacan las aceras, seguidas de zonas sin limpiar, la calzada y espacios sin urbanizar.

“La aplicación se llama `Corvera Limpia. Tú mandas´, ya que la palabra mandar tiene un doble sentido: permite enviar incidencias y, al mismo tiempo, implica que son los propios vecinos quienes toman un papel activo. La herramienta no solo sirve para comunicar problemas, sino que también garantiza una respuesta en un plazo de 24 a 48 horas, evitando que las solicitudes queden en el olvido. El objetivo es que las vecina y vecinos sean los protagonistas, ya que son quienes mejor conocen y valoran Corvera. Con esta aplicación se les ofrece un instrumento innovador para participar directamente en su mantenimiento y mejora”, ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

También destaca el incremento de incidencias relacionadas con puntos negros o vertederos ilegales, que pasan de 27 a 50, lo que evidencia una mayor capacidad de detección y seguimiento. Esta evolución permite reforzar las labores de control y avanzar en la concienciación ciudadana. Los datos muestran además una clara estacionalidad, con más avisos en verano. En 2025, julio y agosto registraron los picos más altos (66 y 73 incidencias), frente a los meses de invierno, con cifras más bajas. Esta tendencia sugiere la necesidad de adaptar los recursos a los periodos de mayor actividad. En 2026, el primer trimestre mantiene una evolución similar, con 55 incidencias entre enero y marzo, ligeramente por encima del año anterior. La limpieza viaria sigue siendo el ámbito principal.

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Para Iván Fernández, los datos obtenidos permiten tener una radiografía clara de la situación y actuar en consecuencia. "El aumento de avisos también refleja una ciudadanía más implicada y comprometida con el entorno, que utiliza las herramientas municipales para comunicar incidencias”, señaló. En este sentido, el regidor valoró que la información recabada a través de la app sirve "de mucha ayuda", ya que esas aportaciones de los vecinos "son la base para seguir mejorando el servicio que prestamos”.