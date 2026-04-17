Corvera celebra un fin de semana de bailes populares con música en directo en Las Vegas y Cancienes

Corvera se prepara un fin de semana más para acoger los bailes populares que forman parte de su programación municipal. Tras la gran acogida que ha tenido esta actividad en los últimos años, el Ayuntamiento lleva la música en directo de la agrupación musical "Dúo Brass" este sábado 18 de abril al teatro El Llar de Las Vegas, a las 18.30 horas. Para el domingo 19 de abril, los asistentes podrán disfrutar del vivo de "Becuadro" en el teatro La Lechera, en Cancienes, a la misma hora. La actividad es gratuita y abierta a todo el que quiera asistir, hasta completar aforo.