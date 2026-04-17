Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Corvera incrementa un 12,75% las subvenciones a asociaciones y entidades, alcanzando los 171.600 euros en 2026

El Ayuntamiento refuerza el apoyo a asociaciones de vecinos, culturales y de acción social para impulsar proyectos y actividades en todo el concejo

Ayuntamiento de Corvera.

Ayuntamiento de Corvera.

M. O.

Con el objetivo de subvencionar las actividades de diversas entidades y asociaciones del concejo, el Ayuntamiento de Corvera asignará en 2026 un total de 141.600 euros, una cantidad a la que se suman otros 30.000 euros que distribuye en varios convenios con otras asociaciones. Esta cifra supone un aumento del 12,75% en la cuantía de las subvenciones y convenios con respecto al año pasado.

La partida más amplia en las subvenciones concedidas corresponde al Área de Acción Social, con 66.100 euros. En cuanto a las subvenciones destinadas a asociaciones y entidades culturales, junto con los festejos, suman alrededor de 37.100 euros. Por otro lado, para las diversas asociaciones de vecinos y para participación ciudadana se asignaron 20.800 euros, además de las distintas partidas para juventud, personas mayores, protección animal, comercio y consumo e igualdad.

Los convenios ya han sido abonados completamente, siendo la principal particularidad que "se adelanta el 50% durante los primeros meses del año. Este sistema permite a las entidades y asociaciones del municipio disponer de ese adelanto de dinero para desarrollar sus actividades. El 50% restante se abonará una vez que se haya justificado el primer pago", según explica la vicealcaldesa y responsable de Hacienda y Acción Social, Patricia Suárez.

Noticias relacionadas

Asegura la vicealcaldesa que "en 2019 superamos por primera vez los 100.000 euros destinados a asociaciones y entidades y, desde entonces, la partida no ha dejado de crecer hasta alcanzar este año más de 171.000 euros". Entre otras entidades y asociaciones con las que el Ayuntamiento de Corvera cuenta con convenios, están La Caracola, Cáritas y la asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral XURTIR.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  3. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  5. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón

Corvera celebra un fin de semana de bailes populares con música en directo en Las Vegas y Cancienes

Corvera celebra un fin de semana de bailes populares con música en directo en Las Vegas y Cancienes

Corvera incrementa un 12,75% las subvenciones a asociaciones y entidades, alcanzando los 171.600 euros en 2026

Corvera incrementa un 12,75% las subvenciones a asociaciones y entidades, alcanzando los 171.600 euros en 2026

Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”

Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”

La limpieza viaria concentra el 96% de las incidencias en Corvera, según la aplicación municipal

La limpieza viaria concentra el 96% de las incidencias en Corvera, según la aplicación municipal

Cae el "teledroga" del patinete en Avilés: vendía heroína y cocaína a domicilio en La Luz y Corvera 24/7

Cae el "teledroga" del patinete en Avilés: vendía heroína y cocaína a domicilio en La Luz y Corvera 24/7

Corvera recibe el stand itinerante del Instituto de Ciberseguridad para acercar las competencias digitales a los vecinos

La Lechera de Cancienes vibra con un concierto de la OSPA

La Lechera de Cancienes vibra con un concierto de la OSPA

Corvera organiza la "Semana de la Estrategia y el Marketing Digital" con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial del municipio

Corvera organiza la "Semana de la Estrategia y el Marketing Digital" con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial del municipio
Tracking Pixel Contents