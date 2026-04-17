Corvera incrementa un 12,75% las subvenciones a asociaciones y entidades, alcanzando los 171.600 euros en 2026

Con el objetivo de subvencionar las actividades de diversas entidades y asociaciones del concejo, el Ayuntamiento de Corvera asignará en 2026 un total de 141.600 euros, una cantidad a la que se suman otros 30.000 euros que distribuye en varios convenios con otras asociaciones. Esta cifra supone un aumento del 12,75% en la cuantía de las subvenciones y convenios con respecto al año pasado.

La partida más amplia en las subvenciones concedidas corresponde al Área de Acción Social, con 66.100 euros. En cuanto a las subvenciones destinadas a asociaciones y entidades culturales, junto con los festejos, suman alrededor de 37.100 euros. Por otro lado, para las diversas asociaciones de vecinos y para participación ciudadana se asignaron 20.800 euros, además de las distintas partidas para juventud, personas mayores, protección animal, comercio y consumo e igualdad.

Los convenios ya han sido abonados completamente, siendo la principal particularidad que "se adelanta el 50% durante los primeros meses del año. Este sistema permite a las entidades y asociaciones del municipio disponer de ese adelanto de dinero para desarrollar sus actividades. El 50% restante se abonará una vez que se haya justificado el primer pago", según explica la vicealcaldesa y responsable de Hacienda y Acción Social, Patricia Suárez.

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Asegura la vicealcaldesa que "en 2019 superamos por primera vez los 100.000 euros destinados a asociaciones y entidades y, desde entonces, la partida no ha dejado de crecer hasta alcanzar este año más de 171.000 euros". Entre otras entidades y asociaciones con las que el Ayuntamiento de Corvera cuenta con convenios, están La Caracola, Cáritas y la asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral XURTIR.