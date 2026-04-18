Corvera abre el plazo para inscribirse en la Escuela de Vacaciones de Verano

El Ayuntamiento de Corvera abrirá el 20 de abril el plazo de inscripción para la Escuela de Vacaciones de Verano. Con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias con menores de entre 3 y 14 años, se desarrollará desde el 25 de junio al 4 de septiembre. El plazo finaliza el 8 de mayo y los interesados se pueden apuntar en cualquiera de las oficinas de registro y a través de la sede electrónica. Las plazas son limitadas.

La Escuela de Vacacoines se desarrollará en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, con la posibilidad de horarios ampliados tanto de mañana, desde las 7.30 horas con servicio de desayuno, como por las tardes hasta las 16.00 horas, con comedor. El período mínimo de solicitud de la Escuela es de mínimo 5 días, siendo la tarifa básica de 11 euros la jornada. Las familias numerosas tienen una bonificación del 25%. La tarifa completa es de 18,50 euros.

La lista provisional de admitidos se publicará el 19 de mayo. Habrá un período de subsanación y abono de las tasas correspondientes del 20 al 27 de mayo. La siguiente lista de admisión se hará pública el 2 de junio y hasta el 8 del mismo mes las familias deberán abonar las tasas, pues de no hacerlo, se anularán las plazas. El 11 de junio se conocerán los admitidos que estaban en lista de espera por anulación de plazas y el 18 se cerrará el listado definitivo.

Como novedad, este año solo se podrán anular las plazas que hayan sido correctamente inscritas y abonadas. Además, la devolución de las tasas solo se realizará en casos debidamente justificados como enfermedad, ingreso hospitalario o cambio repentino de las condiciones laborales de los padres o tutores.

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En la Escuela de Vacaciones se divirán a los niños en grupos por edades, donde cada uno estará vigilado por, al menos, un monitor que se encargará de la coordinación y supervisión.