Corvera inicia las obras para construir un aparcamiento público con 38 plazas en Los Campos

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado las obras para la construcción de un nuevo aparcamiento público en la calle Pepín de Pría, en la zona de Entrevías, en Los Campos. “Esta actuación responde a la necesidad de facilitar el aparcamiento a los residentes de la zona”, indica Iván Fernández, alcalde de Corvera. La inversión destinada a la ejecución de las obras asciende a cerca de 112.000 euros, y se prevé que los trabajos estén finalizados a finales del verano. A esta cantidad se suma el esfuerzo previo realizado por el Ayuntamiento para hacer posible el proyecto, que incluyó la adquisición de los terrenos —garantizando así su titularidad pública—, que supusieron una inversión de 48.000 euros, y la posterior redacción del proyecto técnico, 10.000 euros de inversión. En conjunto, la actuación supone una inversión de 170.000 euros.

Demanda histórica

Con el inicio de las obras, el Ayuntamiento da cumplimiento a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de la zona, donde la falta de plazas de aparcamiento venía generando dificultades en el día a día. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha destacado que “por fin vemos en marcha una actuación muy esperada, que responde a una necesidad real del barrio”. En este sentido, ha señalado que “ha sido un proceso largo debido a la ubicación del aparcamiento, lo que ha obligado a recabar los correspondientes informes favorables, entre ellos de las Consejerías de Urbanismo y de Medio Ambiente del Principado de Asturias, y también el informe favorable y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico”

38 plazas de aparcamiento

El nuevo aparcamiento, de 1.277 metros cuadrados, contará con un total de 38 plazas, de las cuales 36 estarán destinadas a vehículos ligeros, incluyendo dos reservadas para personas con movilidad reducida, y otras dos plazas específicas para motocicletas.

El regidor también ha querido subrayar el papel de la participación ciudadana en el desarrollo del proyecto: “Desde el inicio hemos trabajado de la mano de los vecinos, escuchando sus propuestas y preocupaciones y tratando en todo momento de dar la mejor respuesta posible a sus necesidades. Este no ha sido un proyecto cerrado desde un despacho, sino un proceso compartido, construido paso a paso con quienes viven en el barrio. Hemos mantenido varias reuniones en las que hemos ido informando con transparencia de cada avance, de cada decisión y de cada dificultad encontrada. Gracias a ese diálogo constante, hoy podemos decir que este aparcamiento no es solo una actuación municipal, sino un proyecto consensuado que responde realmente a lo que el barrio necesitaba”.

“Los vecinos nos trasladaron la necesidad de aparcamientos en el barrio. Escuchamos esa demanda, la hicimos nuestra y asumimos el compromiso firme de ofrecer una solución real y eficaz. Hoy, podemos decir que hemos cumplido nuestra palabra. La puesta en marcha de este nuevo aparcamiento público no es solo una infraestructura más, sino una respuesta concreta a una necesidad histórica del barrio. Con esta actuación, Entrevías da un paso adelante y contará, por fin, con una solución moderna, accesible y definitiva al problema del estacionamiento, mejorando la movilidad, reduciendo la congestión y contribuyendo al bienestar de todos sus vecinos”, concluyó el alcalde.