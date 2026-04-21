Corvera pone en el centro los derechos y la capacidad de participación de la infancia
El Ayuntamiento corverano celebra la jornada con actividades lúdicas y educativas para fomentar la voz y los derechos de los más pequeños.
I. G.
Corvera ha celebrado este martes el día de la niña y el niño, enmarcado en la promoción y defensa de los Derechos de la Infancia. La iniciativa se ha desarrollado en el parque infantil Ramón de Campoamor de Las Vegas, prometiendo una tarde llena de actividades lúdicas y educativas para los más pequeños del concejo. La jornada contó con varias actividades como la Lectura del grupo de Derechos de la Infancia, un acto simbólico donde los pequeños tomaron la palabra para dar voz a sus inquietudes y derechos, además de un taller de chapas para dar rienda suelta a la creatividad de los protagonistas de la jornada. También hubo tiempo para la diversión y el baile en una jornada coordinada por la asociación corverana "La Caracola".
“Corvera no entiende la infancia como una etapa pasiva, sino como una ciudadanía con voz propia. Hoy celebramos el Día de la Niña y el Niño poniendo en el centro sus derechos, pero también su capacidad de participar, opinar y transformar su entorno. Ese es el modelo de municipio que queremos consolidar. Esta actividad es mucho más que una tarde de juegos. Es un espacio donde los niños y niñas se expresan, comparten y aprenden que sus derechos son reales y deben ser respetados cada día. Queremos que crezcan sabiendo que su voz cuenta”, ha declarado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.
Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Corvera para reforzar la protección y participación infantil. En este sentido, el consistorio avanza en la implantación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) mediante el desarrollo de un protocolo municipal propio, convirtiéndose en uno de los primeros concejos asturianos en abordar esta obligación legal desde una perspectiva integral y transversal.
Iván Fernández recogió recientemente en Oviedo el distintivo que reconoce al municipio como “Municipio Amigo de la Infancia”, otorgado por Unicef. Este reconocimiento reconoce el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como para fomentar su participación activa en la vida municipal. Con este conjunto de acciones, Corvera reafirma su apuesta por una infancia protagonista, protegida y escuchada, consolidando un modelo de municipio comprometido con el bienestar y el desarrollo integral de sus ciudadanos más jóvenes.
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