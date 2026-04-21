La cubierta del Tomás y Valiente de Corvera se “tiñe” de naranja y verde, simbolo de la Fibrosis Quística
La Federación Española de Fibrosis Quística pide a las administraciones públicas que aprueben urgentemente los tratamientos disponibles y refuercen la investigación de la enfermedad
La fibrosis quística (FQ)es una de las enfermedades genéticas graves más frecuentes y se estima una incidencia en nuestro país en torno a uno de cada 5.000 nacimientos, mientras que una de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad. Se trata de una enfermedad crónica de origen genético que afecta a diferentes órganos, especialmente al sistema respiratorio y al sistema digestivo.
Coincidiendo con el Día nacional de la fibrosis quística, que es este miércoles, día 22, la Asociación Asturiana ha querido reivindicar y visibilizar esta jornada organizando un taller de arreglos florales. Paralelamente, como todos los años, en la tarde noche del miércoles se iluminarán las fachadas del Ayuntamiento de Gijón, el Teatro Campoamor, en Oviedo y la cubierta del parque Tomás y Valiente, en Corvera, con los colores naranja y verde, símbolos de la fibrosis quística.
Tratamiento
En los últimos años se han producido avances muy significativos en su tratamiento, especialmente con el desarrollo de los moduladores del CFTR, terapias que actúan directamente sobre la causa de la enfermedad y que han logrado mejorar de forma notable la calidad y esperanza de vida de muchas personas con fibrosis quística.
La Federación Española de Fibrosis Quística hace un llamamiento no obstante a las administraciones públicas para actuar con urgencia en dos líneas: por un lado, la aprobación urgente de los tratamientos ya disponibles y, por otro, reforzar el apoyo a la investigación en enfermedades raras como la fibrosis quística.
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