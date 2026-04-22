Corvera elabora un protocolo integral para la protección de la infancia en todos los ámbitos municipales

El Ayuntamiento de Corvera quiere elaborar un protocolo propio de protección de la infancia con el fin de abarcar todos los ámbitos en los que se trabaja con menores: deporte, cultura, educación, ocio y tiempo libre. De forma paralela, el Ayuntamiento que ha sido recientemente reconocido por Unicef como "municipio amigo de la infancia" ha puesto en marcha un programa de formación dirigido a las asociaciones, entidades y clubes, que cuentan con ayudas municipales, y que trabajan con menores en Corvera para el desarrollo de la ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

La vicealcaldesa y concejala de Juventud del Ayuntamiento de Corvera, Patricia Suárez, indicó que “con estas medidas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección de la infancia y con la creación de entornos seguros en todos los ámbitos de la vida municipal”. Destacó además el carácter integral del protocolo aún en desarrollo: “Hay municipios que cuentan con protocolos centrados únicamente en el ámbito deportivo, pero la protección de la infancia es una cuestión transversal que abarca entornos educativos, familiares, culturales, deportivos y de ocio. Por eso, desde este Ayuntamiento estamos desarrollando un protocolo propio con una visión global”.

Según trasladan desde el Consistorio, los clubes deportivos y entidades sociales que desarrollan actividades con menores y reciben apoyo municipal deberán cumplir también con estas obligaciones formativas. Para facilitar este proceso, el Ayuntamiento ofrecerá formación gratuita, adaptada al grado de implantación de cada entidad. Así, la vicealcaldesa ha insistido en la voluntad de facilitar el cumplimiento de la normativa. “Vamos a ser rigurosos en la exigencia de la formación, pero también queremos ponérselo fácil a las entidades para que puedan seguir desarrollando su actividad", señaló Suárez, que indicó además que el Ayuntamiento ofrecerá esta formación de manera gratuita. Para ello, el alcalde de Corvera, Iván Fernández y la vicealcaldesa, se han reunido con los clubes deportivos que tienen deporte base para informarles sobre todo el proceso.

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Así, las entidades que ya cuentan con formación previa podrán acceder directamente a la formación online, mientras que aquellas que no disponen de conocimientos en la materia deberán participar previamente en una jornada presencial básica de tres horas de sensibilización, dirigida, al menos, a una persona representante de cada entidad. Una vez completada esta primera fase, las entidades podrán ampliar la formación de su personal a través de la plataforma online, que permanecerá disponible facilitar la incorporación progresiva de participantes. El Ayuntamiento subraya que será necesario contar con personal formado para poder optar a subvenciones y al uso de instalaciones municipales en la próxima temporada, si bien se permitirá que la formación se realice de manera progresiva.