Corvera abre el calendario asturiano de fiestas de prao el 1 de mayo con la tradición jira al pantano de Trasona

El calendario asturiano de fiestas de prao comienza, como cada año, en Corvera, más concretamente en el entorno del pantano de Trasona. Ya está todo listo para la 68 edición de la tradicional jira corverana, una romería que nació vinculada a los empleados de la extinta Ensidesa al coincidir con el día internacional del Trabajo y ha evolucionado para convertirse en "una folixa para todos los públicos, una jornada de convivencia familiar", en la que cada espacio ofrece una programación específica por cada grupo de edad. Así los pequeños tienen su zona en el entorno del hórreo, los jóvenes estarán en el área de Gabitos y el ambiente familiar, en la zona de Overo.

La cita fue presentada ayer por el alcalde, Iván Fernández, en compañía de los ediles de Festejos y Juventud, Rafael Alonso y Patricia Suárez, respectivamente y el promotor del Pantanazo, Sergio Fernández, la fiesta de música electrónica de Gabitos, que este año alcanza su décimotercera edición. "Entendemos que la jira es un modelo de éxito, que nos ha funcionado y lo que funciona, pues lo único que tenemos que hacer es mantenerlo", reflexionó el regidor corverano sobre el programa de actividades de esta fiesta, que mantiene un esquema similar al de anteriores ediciones.

La actividad comenzará a las 10.00 horas con la tradicional Regata Primero de Mayo de piragüismo, organizada por el Club Naútico Ensidesa. A lo largo de la mañana, el deporte compartirá protagonismo con el tiro con arco en Gabitos y el Concurso Infantil de Creación Artística en el área de Overo. La música tradicional llegará a las 13:00 horas con los pasacalles de la Banda de Música de Corvera y la actuación del grupo Argayu.

El público infantil y familiar podrá disfrutar entre las 15.00 y las 15.45 horas, de la actuación del argentino Pablo Picallo, a la que seguirá el baile de Total Freak y, ya a las 16.30 horas, la actuación de La Caracola, hasta las 17.30 horas. Todas estas actuaciones tendrán lugar en el área recreativa de Overo. A las 17.15 horas, habrá un pasacalles de la Banda de Gaites de Corvera, desde El Palacio hasta el área recreativa de Overo, y la charanga El Felechu, que hará el recorrido contrario. Como novedad, al coincidir la festividad en viernes, la celebración se extenderá hasta las doce de la noche, permitiendo alargar la verbena ofrecida por la orquesta "Charlestón" en Overo. La orquesta de la verbena alternará sus actuaciones con sesiones de djs.

Uno de los pilares de la jornada será el festival de música electrónica “Pantanazo”, que cumple su decimotercera edición. Desde las 16.00 horas, el área de Gabitos acogerá una rave gratuita bajo carpa con un cabeza de cartel, Irregular Live, especialista en música house en directo. Junto a él, actuarán referentes como Héctor Llamazares, Leenosh, Kekinn y el dj local Fonbella, que es de Las Vegas. "Serán cinco horas de música y el cabeza de cartel, un chico murciano que participa en todos los festivales de España y parte de Europa, Irregular Live, que presenta un espectáculo muy divertido de house. Es perfecto para el pantano", señaló Sergio Fernández, que cuando actúa utiliza el sobrenombre de Kekinn.

El Ayuntamiento ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad compuesto por 24 policías locales, ocho vigilantes de seguridad privada y la presencia permanente de la Guardia Civil. El operativo sanitario contará con dos ambulancias distribuidas en los puntos neurálgicos de la fiesta. Habrá dos ambulancias, una situada en el área recreativa de Overo, de 10.00 a 00.00 horas, y, la otra, en el área recreativa de los Gabitos, de 18.00 a 21.00 horas, dotados ambos vehículos con personal y el equipamiento adecuado. Protección civil también va a estar presente con cuatro personas y dos vehículos.

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Además habrá Punto Lila, que estará operativo en Gabitos, de 16.00 a 22.00 horas y se trasladará a la zona de Overo hasta las 00.00 horas para atender cualquier situación de acoso. El punto lila atenderá a cualquier persona que así lo requiera, ante posibles agresiones sexistas o situaciones de acoso. "Desde las administraciones tenemos que ofrecer espacios para la diversión y el encuentro", subrayó el alcalde, confiando en que el buen tiempo acompañe a esta cita que los romeros de la comarca y de Asturias tienen marcado en rojo en el calendario, ya que con esta jira se abre el abanico de las fiestas de prao asturianas de primavera y verano.