La Universidad de Oviedo y Gonvarri formalizan la creación de una nueva cátedra para impulsar la investigación

La Universidad de Oviedo y la firma corverana Gonvarri han formalizado la constitución de la Cátedra Gonvarri mediante la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades. Esta nueva alianza estratégica tiene por objetivo consolidar la relación entre ambas instituciones y fomentar la investigación aplicada, la formación técnica y la transferencia de conocimiento en sectores clave como son la transformación del acero y el aluminio. La empresa, que cuenta con un centro de I+D en el polígono industrial de Cancienes (Corvera), aportará una dotación anual de 35.000 euros durante la vigencia del acuerdo, que se extiende inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2028.

Las actividades prioritarias de la cátedra incluyen el mecenazgo de líneas de investigación, la concesión de premios a trabajos de fin de grado (TFG), máster y tesis doctorales, así como la financiación de prácticas externas para estudiantes y ayudas posdoctorales. La cátedra ha definido tres ámbitos de actuación fundamentales: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), Divulgación y transferencia de conocimiento y Formación. Uno de los objetivos centrales es promover el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, actividades de formación técnica, concesión de becas, difusión de resultados y dotación de recursos orientados al avance científico y tecnológico.

Además, en el convenio de colaboración figura el desarrollo de proyectos de I+D+i de ámbito nacional e internacional y la organización de jornadas de divulgación científica y tecnológica centradas en la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular. Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos acordados entre la Universidad y Gonvarri, se constituirá una comisión de seguimiento que nombrará a un director entre el personal docente de la institución académica, encargado de supervisar un plan anual de actividades orientado al progreso industrial y social del entorno.

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La gestión económica se realizará bajo criterios de transparencia, destinando al menos dos tercios del presupuesto a actividades ajenas a las prácticas formativas para asegurar un impacto integral en la innovación y el desarrollo tecnológico regional. Con el desarrollo de esta cátedra, la empresa busca intensificar su vinculación con la Universidad de Oviedo para consolidar y ampliar una colaboración que ya se venía desarrollando en el ámbito formativo y científico.