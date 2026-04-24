Corvera impulsa el tejido empresarial local con la jornada 'Enredadas' en ParqueAstur

El espacio Coworking "Crea" de ParqueAstur acogió este viernes una sesión de trabajo entre varias firmas que llevó por título "Enredadas". La jornada ha contado con la asistencia del alcalde de Corvera, Iván Fernández, y de la concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, que han querido acompañar a las empresas participantes y respaldar esta iniciativa orientada a fortalecer el tejido empresarial local.

La actividad dinamizada por la agencia asturiana de comunicación “Me lo dijo Pérez” ha propuesto un formato dinámico basado en actividades lúdicas que han facilitado la conexión entre empresas del entorno. A través de estas dinámicas, las personas asistentes han podido presentarse, conocerse y generar vínculos profesionales en un ambiente cercano y distendido, alejándose del networking más rígido.

“Es fundamental que nuestras empresas se conozcan, compartan experiencias y generen sinergias. Desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando espacios como este, donde no solo se adquieren conocimientos, sino que se construye comunidad empresarial”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que no dudó en subrayar la importancia de la digitalización: “Mejorar la presencia en redes sociales y adaptarse a nuevas formas de comunicación es esencial para ser competitivos. Es una oportunidad la formación para conocer nuevos aspectos del mundo digital, un espacio que es una ventana que abre oportunidades no sólo en Corvera, si no en el mundo entero”.

A su lado, la concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, ha puesto en valor el enfoque práctico de la sesión: “Este tipo de dinámicas ayudan a perder el miedo a presentarse, a comunicar lo que uno hace y a aprovechar las oportunidades que surgen del contacto directo entre empresas”.

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La sesión sirvió para fomentar las relaciones profesionales además de mejorar la visibilidad y la estrategia en redes sociales de los negocios locales.