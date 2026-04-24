Treinta corveranos se dan cita en Trasona para compartir lecturas y vivencias en el Día del Libro

Una treintena de corveranos se han reunido este viernes en la biblioteca de Trasona para participar en la ya tradicional lectura compartida con motivo del día del Libro. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, fue el encargado de abrir el acto. Cada participante ha seleccionado un texto de temática libre y, antes de leer, cada persona ha contextualizado su elección. Fernández escogió un poema de Rafael Alberti, "Canción de amor", y explicó su selección: "En un mundo lleno de odio y crispación la mejor manera de combatirlo es con un arma igual de potente que no es otra que el amor".

“La lectura compartida es uno de los actos más emocionantes de nuestra Folixa del Llibru, porque pone en el centro a las personas y sus historias. No se trata solo de leer, sino de compartir vivencias, recuerdos y emociones a través de los libros”, señaló el regidor corverano, que defendió este tipo de actividades “que fomentan la participación y el acceso a la cultura" porque, a su juicio, "la lectura es una herramienta poderosa para construir comunidad y reforzar vínculos entre vecinos y vecinas”.

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Tras la sesión de lecturas, la jornada continuará con la actuación de la coral de Difac, que ha ofrecido un breve concierto en la biblioteca de Trasona.