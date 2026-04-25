La empresa corverana Cimisa, con un contrato en Saint-Gobain, plantea cerrar toda su actividad
La inquietud se cierne sobre la plantilla de la auxiliar, que ronda las ochenta personas, ante el planteamiento de finalizar su actividad
S. F.
La dirección de la empresa Construcciones Industriales, Montajes e Ingeniería, S. A. (Cimisa), que atiende un contrato auxiliar en las instalaciones fabriles de multinacional Saint-Gobain en Avilés, ha presentado a sus mandos medios un planteamiento que aboca al cese de cualquier actividad y, asimismo, a la extinción de contratos de toda la plantilla (unas ochenta personas, entre Asturias y otros centros de trabajo fuera de la comunidad autónoma).
Este planteamiento, según ha podido saber este periódico, no se ha oficializado, es decir, ninguno de los trabajadores de Cimisa ha recibido a fecha de este sábado carta alguna indicando la apertura del período de negociaciones del ERE. El cierre de la empresa, según la Ley de Sociedades de Capital, tiene que cubrir unos pasos y el principal es una negociación colectiva cuando lo que está encima de la mesa es un despido masivo y eso es lo la dirección planteó a los jefes medios: bajar la persiana y mandar a casa a todos los trabajadores, de todos los contratos.
El contrato último de Cimisa en La Maruca estaba en reciclado de vidrio roto. Según ha podido saber este periódico, dos empresas avilesinas se han interesado por heredar esta actividad en caso de que finalmente la auxiliar con central en Trasona, en Corvera, finalmente cerrase su actividad. La empresa está tocada más que en el balance contable, en los despachos donde se toman las decisiones. Por esta razón, esta situación está generando inquietud en la plantilla.
Recientemente, los juzgados reconocieron que Cimisa, siendo una subcontrata, realizaba tareas que correspondían a la plantilla de Saint-Gobain. Por el momento, únicamente una persona ha podido entrar en la compañía (los otros, hasta siete, están pendientes de que las sentencias se hagan firmes).
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