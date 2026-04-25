Una de las obras más esperadas en Corvera ya es una realidad: "Es un lugar más útil, accesible y pensado para todas las edades"
La intervención en el parque de Los Campos, donde se ha instalado una cubierta, asciende a los 262.000 euros
N. Menéndez
El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado las obras de instalación de la cubierta en el parque infantil de Los Campos, una actuación que transforma este espacio en un área más cómoda, protegida y versátil para su uso durante todo el año. La intervención ha supuesto una inversión de casi 262.000 euros, presupuesto que incluye la instalación de la cubierta y la mejora del entorno. “Con la finalización de esta obra damos un paso más en nuestro compromiso de mejorar los espacios públicos del concejo. No se trata solo de instalar una cubierta, sino de crear un lugar más útil, más accesible y pensado para todas las edades”, subraya Iván Fernández, alcalde.
Fernández destaca también el impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía. “Este parque va a poder utilizarse durante todo el año, independientemente del tiempo. En un municipio como el nuestro, esto marca la diferencia en el día a día de muchas familias”, afirma el regidor, que añade que “hemos aprovechado la intervención para mejorar el conjunto del recinto, renovando juegos infantiles, incorporando nuevos elementos biosaludables y adecuando el espacio para que sea más seguro y confortable”. “Con estas actuaciones, continuamos con nuestra estrategia de cubrir paulatinamente los equipamientos públicos más utilizados. La experiencia del parque infantil cubierto de Tomás y Valiente ha demostrado que estas intervenciones no solo aportan protección frente a la lluvia, sino que también son altamente valoradas en días de sol. Nos comprometimos a seguir poniendo cubiertas en espacios públicos y lo estamos cumpliendo”, sentencia.
En concreto, la cubierta ha contado con un presupuesto de 220.000 euros, a los que se suman 12.600 euros destinados a un nuevo vallado, 2.300 euros para la instalación de una barandilla de seguridad de madera, 9.500 euros en nuevos aparatos de gimnasia para personas adultas, 3.800 euros para la restauración de los juegos infantiles y la incorporación de un nuevo tobogán. Próximamente se renovará el suelo, con la colocación de un nuevo firme.
La nueva cubierta tiene una superficie de 626 metros cuadrados, superando ampliamente los 400 metros cuadrados del área de juegos existente, lo que ha permitido ampliar los usos del espacio. La estructura es de poliéster de alta resistencia y alcanza una altura máxima de ocho metros. Este material, además de garantizar seguridad y durabilidad, permite una óptima transmisión de luz natural, aportando confort tanto en días de lluvia como frente al sol. Bajo la cubierta se han habilitado nuevas zonas de estancia con bancos y se han incorporado elementos de ejercicio para personas adultas, favoreciendo un uso intergeneracional del parque.
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