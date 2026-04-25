El PP denuncia una "oleada de robos" en Corvera y exige un refuerzo policial

“No se trata de una percepción, son hechos contrastados”. Manuel Cifuentes, diputado del PP en la Junta General del Principado, ha alertado de la “oleada de robos en Corvera” que sufre, a su juicio, el concejo. “En los últimos meses se han producido numerosos episodios que evidencian un problema estructural de seguridad vinculado a la actuación de grupos organizados”, señala el popular, que acudió a la Plaza Roja de Las Vegas junto a Alejandro Méndez, portavoz local del PP, y el edil David Robles.

El diputado recordó que la Guardia Civil detuvo, en otoño de 2025, a cuatro personas como presuntas autoras de al menos ocho robos con fuerza en Corvera y municipios cercanos, tras una serie continuada de asaltos iniciados en septiembre. “Distintas investigaciones policiales han confirmado la actividad de bandas organizadas en Asturias, responsables de decenas de delitos contra el patrimonio durante 2025”, apuntó Cifuentes, que subraya que la preocupación vecinal es especialmente intensa en zonas rurales como Solís o Cancienes, donde “se han registrado robos reiterados en viviendas, generando una profunda sensación de inseguridad entre las familias”. “Los ladrones están entrando en casas con sus habitantes dentro, incluidos menores y personas mayores”, asegura.

“Consideramos que se trata de un problema real, persistente y acreditado que no está siendo abordado con la contundencia necesaria”, afirma Cifuentes, que denuncia “la falta de medios y de respuesta eficaz tanto por parte del Ayuntamiento de Corvera como de la Delegación del Gobierno”. “Es especialmente preocupante la escasez de efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales, lo que obliga a cubrir incidencias con patrullas desplazadas desde Avilés, aumentando los tiempos de respuesta”, añade el diputado, que insiste en que “la falta de planificación y voluntad política deja a los ciudadanos desprotegidos y favorece la sensación de impunidad de los delincuentes”.

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Cifuentes exige “un refuerzo inmediato de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una mayor presencia policial en las zonas más afectadas y la puesta en marcha de un plan específico de seguridad que permita frenar esta escalada delictiva”. “No podemos permitir que quienes cumplen la ley vivan con miedo mientras los delincuentes actúan con total impunidad”, concluye.