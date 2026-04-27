Corvera da este martes el primer gran paso para la reapertura del campo de golf de Los Balagares

Corvera dará este martes un importante paso para la reapertura del club de golf Los Balagares. Salvo sorpresa, el Pleno aprobará la liquidación de la anterior concesión de las instalaciones deportivas y la aprobación inicial del estudio de viabilidad del contrato de concesión de la gestión y explotación de las instalaciones deportivas. Estos pasos son necesarios antes de poder lanzar una nueva licitación de la infraestructura, que lleva en situación de abandono desde 2018.

La previsión del gobierno local era efectuar este trámite en el primer trimestre del año; si bien, distintas cuestiones administrativas lo han rechazado hasta la sesión plenaria de abril. A partir de aquí, el Consistorio deberá redactar un anteproyecto de explotación de las instalaciones antes de sacar a concurso su gestión. Hace tres años, el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, había mostrado interés en hacerse con el campo de golf de Los Balagares, que cuenta con 18 hoyos.

Noticias relacionadas

En 2018 se cerró el campo de golf después de que la empresa Dolabay Erma, concesionaria de su explotación, se declarase en concurso de acreedores, acumulando reiterados impagos del canon acordado con el Consistorio. Un primer intento de subastar su uso fue detenido mediante recurso del administrador concursal, representante de la desaparecida Dolabay, al entender que la concesión por 25 años aún no había expirado, y que la decisión de cerrar el campo no podía ser tomada por el regidor, sino por el Pleno. La Justicia le dio la razón, y no fue hasta el año pasado cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias revocó la concesión del club de golf.