Corvera invierte 9.000 euros en mejoras para las calles públicas de Los Balagares
Las actuaciones están siendo ejecutadas por personal del plan de empleo local
A. F. V.
Corvera invierte 9.000 euros en mejorar dos viales en Los Balagares. El Ayuntamiento está abordando el repintado y la renovación del mobiliario en esta zona. "Se están llevando a cabo exclusivamente en los viales de titularidad municipal, ya que es ahí donde el Ayuntamiento tiene competencia directa, mientras que no se interviene en las vías interiores, puesto que se trata de espacios privados”, aclara el alcalde, Iván Fernández, sobre unos trabajos que se están ejecutando en las calles Reyes Astorianos y la avenida Trullés.
Los trabajos están siendo desarrollados por personal contratado a través del plan de empleo local. "Nos permite mejorar espacios públicos del municipio al mismo tiempo que generamos oportunidades laborales. Es una fórmula que tiene un impacto inmediato: por un lado, facilita la inserción laboral de quienes participan en el programa y, por otro, revierte en mejoras visibles para los vecinos y vecinas, como el mantenimiento y la renovación de nuestros viales y espacios urbanos, como en esta zona de Los Balagares. Continuamos avanzando en la mejora de los espacios públicos y en la generación de oportunidades laborales en el municipio”, resalta el regidor.
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