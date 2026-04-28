Atasco en la Autovía del Cantábrico: un incendio en un coche provoca retenciones a la altura de Corvera

Susto en la Autovía del Cantábrico. Un incendio en un coche comenzó a provocar retenciones en la A-8, a la altura de la parroquia de Villa, en Corvera, en sentido Oviedo, sobre las 13.00 horas. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de los servicios de emergencia. Por el momento se desconoce si hay más daños que los materiales.

Casualmente, este incendio tiene lugar solo cinco días después de que un fuego desatado en un camión que circulaba por la "Y" provocase un colapso en la principal vía de comunicación por carretera entre Oviedo, Gijón y Avilés.

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Medio hora después, en torno a las 13.30 horas, el tráfico había recuperado la normalidad.