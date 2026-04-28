Baeza mantiene su interés a optar a la licitación del campo de golf de Los Balagares

El presidente del Real Avilés Industrial, Diego Baeza, mantiene intacto su interés en la gestión del campo de golf de Los Balagares. Ya lo dijo en 2023 y lo ha vuelto a reiterar ahora que se ha desbloqueado la situación que atravesaba la instalación deportiva tras un litigio entre la anterior gestora y el Ayuntamiento de Corvera. El Pleno aprobó este martes la liquidación de la anterior concesión del campo anexo al hotel y la aprobación inicial del estudio de viabilidad como pasos previos a su posterior licitación. "Seguimos interesados, tendremos que participar en el proceso", manifestó el máximo responsable del Real Avilés, que quiere incorporar el campo de golf a la futura Ciudad deportiva que se prevé ejecutar en sus inmediaciones.

Con la aprobación plenaria, el Ayuntamiento de Corvera ha culminado el proceso administrativo vinculado a la anterior concesión, ya resuelta tras años sin prestación efectiva del servicio. El campo de golf lleva sin uso efectivo desde 2018. Este asunto va parejo a la reclamación de daños y perjuicios a la firma adjudicataria por el deteterio de las instalaciones dada su inactividad prolongada. El Ayuntamiento quiere reactivar la instalación con la aprobación del necesario estudio de viabilidad, trámite necesario para sacar a licitación la gestión del campo. Este documento analiza las condiciones de explotación y los costes asociados a la futura concesión. Una vez aprobado este asunto en el Pleno, el siguiente paso será la redacción del anteproyecto del campo de golf y de la casa club, su posterior exposición pública y, finalmente, la licitación del contrato de gestión del campo conforme a la normativa de contratación pública. El modelo previsto contempla una concesión a 40 años y una inversión estimada de 2,5 millones de euros.

Según detalló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, la nueva fórmula de gestión “no incluirá un canon específico, aunque la empresa adjudicataria deberá asumir todos los costes derivados de suministros y tributos, como agua, electricidad, alcantarillado y demás impuestos aplicables". El gobierno desea que este modelo permita garantizar una explotación más sostenible y equilibrada para el interés municipal”.

El Ayuntamiento puede ahora avanzar en esta nueva etapa tras un largo proceso judicial que concluyó con las sentencias favorables a los intereses municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dio la razón al Ayuntamiento de Corvera tras los reiterados incumplimientos contractuales de la empresa adjudicataria del campo de golf de Los Balagares, que es la primera y única instalación deportiva de estas características en la comarca avilesina. La sentencia consideró acreditados aspectos como el impago del canon anual desde 2013, la falta de mantenimiento de las instalaciones y el cierre del campo al público desde ahora ocho años.

"Queremos lo mejor para el concejo. Nos encontramos este caramelo envenenado que arrastramos durante muchos años en un proceso judicial. Frente a los años de dejadez y de no actuar, que llevaron a la situación que se ha vivido con el campo de golf, este Gobierno municipal apuesta por soluciones reales y por invertir en mejorar Corvera”, indicó el regidor corverano.

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Por otro lado, el Pleno también ha aprobado un reconocimiento de pago de diversas facturas presentadas fuera de plazo por parte de proveedores. Además, durante la sesión plenaria se ha aprobado el nuevo Reglamento de Uso y Servicio de las Instalaciones Deportivas Municipales, una normativa que permitirá actualizar y regular el funcionamiento, acceso y utilización de los distintos equipamientos deportivos del concejo.