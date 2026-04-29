Corvera homenajea a sus vecinos nacidos en el Hospital Universitario San Agustín al cumplir 50 años

El Ayuntamiento de Corvera homenajeará a las vecinas y vecinos del concejo que este año cumplen 50 años y nacieron en el Hospital Universitario San Agustín, que también celebra su primer medio siglo. La cita será el próximo martes 5 de mayo a las 18.30 horas en el Teatro El Llar de Las Vegas. “Cincuenta años. Muchas de las vecinas y vecinos que hoy forman parte de Corvera comenzaron su vida en el Hospital Universitario San Agustín. Detrás de cada uno hay una historia personal y familiar profundamente vinculada a nuestro concejo. Por eso hemos querido rendir este homenaje a quienes nacieron en 1976, hacerlos protagonistas de un acto que estará lleno de emoción y reconocer, a través de ellos, medio siglo de vida compartida por varias generaciones de corveranos y corveranas”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que participará en el acto junto a la gerente del nueva área sanitaria I, Asunción Artime y la consejera de Sanidad del Principado, María Concepción Saavedra.

La gala homenaje comenzará a las 18.30 horas con una bienvenida musical a cargo de los gaiteros. Tras un saludo inicial será el de las intervenciones institucionales. La programación continuará con la actuación de Nerea Vázquez. Tras ella, será el turno del grupo "Argayu", y tras su actuación se proyectará un video de recuerdo del Hospital San Agustín, que servirá como transición antes de dar paso a los talleres de teatro de personas adultas de Corvera. Tras una nueva intervención de Nerea Vázquez, la jornada concluirá con la actuación de la agrupación coral de Cancienes, que cerrará el evento.

El Ayuntamiento de Corvera ha remitido una carta a todas las personas localizadas del concejo que este año celebran sus cincuenta aniversarios, con el objetivo de invitarles a participar en el acto conmemorativo organizado para la ocasión. No obstante, aquellas personas que no hayan recibido la comunicación y deseen asistir o solicitar información pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del correo electrónico: HUSA50@ayto_corvera.es.

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“Este homenaje pretende poner en valor el vínculo que une a toda una generación con el hospital en el que nació, así como reconocer cómo, junto a sus familias, han formado parte de la historia reciente del municipio. Queremos rendir homenaje tanto a quienes comenzaron su vida en el Hospital Universitario San Agustín hace cincuenta años como al propio centro sanitario, que ha acompañado durante décadas a miles de familias de la comarca”, concluyó el regidor corverano.