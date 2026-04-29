El PP exige el desdoble de la ruta escolar al Colegio San Cristóbal: un número excesivo de estudiantes en un trayecto que se prolonga más de una hora

La presidenta local del Partido Popular de Avilés, Estefanía Rodríguez y su homólogo en Corvera, Alejandro Méndez, se unen para exigir una solución urgente al problema del transporte escolar que afecta a los alumnos usuarios de la ruta que une Cancienes con el referido centro escolar de educación especial. A esta petición, señalaron los populares, se suma también el AMPA del Colegio San Cristóbal. Según expresan, la referida ruta cuenta desde el inicio del curso escolar con un número excesivo de estudiantes superando la capacidad adecuada u óptima del servicio, máxime teniendo en cuenta las características o necesidades específicas del alumnado afectado.

En ese trayecto, explicaron los presidentes de la junta local del PP en uno y otro concejo, convive el alumnado motórico con el no motórico, "lo que exige una organización específica y espacio suficiente del que se carece. Además, entre los usuarios hay niños con conductas disruptivas, que no pueden viajar con otros niños delante, al lado o detrás, por motivos de seguridad". A ello, añaden, hay que sumarle la excesiva duración de la ruta que excede de una hora del trayecto completo desde origen, con la dificultad que el tiempo de espera entraña para estos alumnos que, en muchos casos, adolecen de falta de noción temporal.

Queja de las familias

Esta situación, abundan los populares, genera riesgos, inseguridad y dificultades reales durante los desplazamientos para usuarios y cuidadores, lo que motivó una queja formalizada por las familias en el mes de octubre solicitando el desdoblamiento de la ruta para garantizar la seguridad y bienestar de los alumnos usuarios, a la que no se ha dado respuesta, según fuentes consultadas. Recientemente, con la incorporación de nuevo alumnado al colegio que no tiene plazas vacantes en el transporte escolar de esta ruta, "la situación se ha agravado", advierten.

Alejandro Méndez y Estefanía Rodríguez / Lne

“Desde el Partido Popular de Avilés, fruto de una deficiente planificación del servicio de transporte escolar en la ruta Cancienes- Avilés, nos vemos obligados a reclamar una solución urgente al mismo que pasa por el desdoble de la ruta en dos, o en su defecto solución alternativa que garantice la seguridad y correcta atención del alumnado. Prácticamente, la mitad del alumnado usuario proviene de Corvera, lo que justifica la petición de una ruta en exclusiva para este municipio y otra para Avilés, todo cuál responde a la necesidad de mejorar la eficiencia de la ruta y la calidad del actual servicio”, sostiene, Rodríguez.

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Iniciativa parlamentaria

Por su parte, el presidente del PP de Corvera, Alejandro Méndez, asegura que la duración de la ruta actual incumple la normativa aplicable: “El artículo 10 de la Resolución de la Consejería de Educación por la que se regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios en el Principado, establece como límite máximo a la duración de cada trayecto 60 minutos, tiempo sobradamente superado por la línea que cubre Corvera". Por este motivo, instan a replantear de forma urgente el diseño de las rutas, mejorando su trayecto y el orden de las paradas, destinando una única línea para dar servicio a los alumnos de Corvera que, por lo pronto, son cada curso más numerosos. Y añadió el líder de los populares en el concejo: "Es imprescindible dotar de recursos y medios suficientes para facilitar la conciliación familiar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. El grupo parlamentario popular registrará en la Junta General del Principado una pregunta a la Consejera sobre la materia en cuestión.