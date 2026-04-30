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El Club Rotary Balagares entrega sus becas al deporte en Corvera

"Apoyar a nuestros jóvenes es apostar por el futuro", subrayan desde la entidad

Un momento de la entrega de las becas

Un momento de la entrega de las becas / Lne

I.G.

Los Balagares

Desde el Club Rotary Balagares Comarca de Avilés, junto con Pozo Amago, S.L., realizaron entrega esta semana de las Becas “Pozo Amago/Rotary Balagares” al Deporte en Corvera a tres jóvenes deportistas ejemplares: Celia Sanmiguel Botureira, Daniela Domínguez Alonso y Andrea Trigo Albarrán.

Cada una ha recibido una beca de 200 euros como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y valores dentro y fuera del deporte.

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"Apoyar a nuestros jóvenes es apostar por el futuro. Enhorabuena a las premiadas y gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible iniciativas como esta", subrayaron desde la entidad, al tiempo que mostraron su orgullo y compromiso con el talento joven del municipio corverano.

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