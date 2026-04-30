El Club Rotary Balagares entrega sus becas al deporte en Corvera

Desde el Club Rotary Balagares Comarca de Avilés, junto con Pozo Amago, S.L., realizaron entrega esta semana de las Becas “Pozo Amago/Rotary Balagares” al Deporte en Corvera a tres jóvenes deportistas ejemplares: Celia Sanmiguel Botureira, Daniela Domínguez Alonso y Andrea Trigo Albarrán.

Cada una ha recibido una beca de 200 euros como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y valores dentro y fuera del deporte.

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"Apoyar a nuestros jóvenes es apostar por el futuro. Enhorabuena a las premiadas y gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible iniciativas como esta", subrayaron desde la entidad, al tiempo que mostraron su orgullo y compromiso con el talento joven del municipio corverano.