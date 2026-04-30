El pantano de Trasona estrena dos banco-miradores inspirados en embarcaciones de remo y piragüismo

El pantano de Trasona ha estrenado dos banco-miradores. Uno está inspirado en un bote de remo tipo skiff y el otro es una piragua K2 para homenajear así a los deportes y los deportistas que practican esas disciplinas en el embalse corverano. La instalación está ubicada en la zona del hórreo, en una de las zonas donde hace décadas comenzaban los primeros entrenamientos de remo, como le recordaba Alfredo Domínguez, el impulsor de este deporte en Corvera a su hijo Alberto, hoy al frente del club de remo corverano. Ambos banco-miradores son de color azul y amarillo, "como la bandera de Asturias", ha puntualizado este jueves a pie de pantano el alcalde, Iván Fernández, que incidió además en que la intención municipal es convertir este espacio en un nuevo punto icónico del concejo tanto para los corveranos como para los visitantes y amantes de los deportes de aguas tranquilas.

Las dos nuevas instalaciones que ya están en uso serán disfrutadas por los miles de romeros que participarán en la jira al pantano de Trasona que se celebra cada Primero de mayo en el entorno del embalse. El banco que emula un bote de remo ha sido recuperado. "Polledo" que es el artífice de esta actuación y lo ha transformado en un banco con capacidad para al menos dos personas. La piragua es obra nueva. "Se trata de un nuevo mirador al balcón natural por excelencia de Corvera", señaló el alcalde, Iván Fernández, que no dudó en agradecer al club de remo y al club náutico Ensidesa. "Otros Ayuntamientos colocaban letronas, y en Corvera, Carlos Iglesias (encargado de obras municipal), planteó la idea y lo pensamos, lo dibujamos y aquí está, en un entorno en el que se celebran dos de las tres grandes fiestas del concejo como la jira y la foguera", añadió Fernández, que ve este escenario como un lugar ideal para hacerse fotografías y selfies con el pantano de fondo.

El regidor habló de la importancia del turismo deportivo en el concejo y avanzó además que en próximas fechas se va a mejorar la iluminación de este espacio. "Es un atractivo más del pantano y para presumir de lo bonito que es Corvera, la cultura de la foto y del selfie también es un reclamo", apuntó. Alberto Domínguez, del club de remo Corvera, entiende que la instalación de los dos bancos con forma de embarcación es "una buena idea para promocionar" el entorno del pantano y sus deportes, una idea que compartió Eloy Justo García, de la directiva del Náutico Ensidesa, que ve "fantástico" visibilizar el espacio natural corverano. También pidió respeto para mantener en el tiempo estos dos bancos que están ubicados en un lugar histórico para los deportistas teniendo en cuenta que el campo de regatas antiguo finalizaba justo en ese entorno.

El Ayuntamiento de Corvera ha impulsado la creación de una zona con dos banco-miradores en el entorno del pantano de Trasona, inspirados en una embarcación K2 del Sella y en un bote de remo tipo skiff, "ambos decorados con los colores azul y amarillo de la bandera de Asturias" apunta el alcalde de Corvera, Iván Fernández. La intención es convertir este espacio en un nuevo punto icónico del concejo, tanto para la ciudadanía corverana como para las personas visitantes. La actuación incluye la construcción y adaptación de las embarcaciones, los soportes, las labores de acondicionamiento del entorno y la instalación del nuevo vallado y alumbrado de la zona.

El proyecto incorpora elementos representativos del remo y del piragüismo. Por un lado, se ha construido un banco-mirador a partir de una embarcación K2 del Sella reforzada, acompañada por dos palas fijas integradas en la estructura. Y, por otro lado, se ha adaptado una embarcación de remo tipo skiff, cedido por el Club de Remo Corvera, transformándolo en un segundo espacio-mirador. Para garantizar la correcta instalación y seguridad de ambas embarcaciones se han colocado cuatro soportes galvanizados. La actuación también ha incluido una adecuación del entorno, con la renovación del vallado existente, la construcción de una base de hormigón y la habilitación de una pequeña senda de acceso hasta los miradores. En total, se han instalado 25 metros de valla de madera, 15 de ellos en sustitución de parte de la antigua valla de acero de Arcelor. Estos trabajos han sido realizados con medios municipales.

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“Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Corvera continuamos avanzando en la mejora de los espacios públicos del concejo, creando nuevos puntos de encuentro y disfrute del paisaje. Estos espacios contribuyen a reforzar la identidad local y a potenciar el atractivo turístico del municipio”, concluyó el Alcalde.