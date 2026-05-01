Corvera inaugura la temporada festiva: lleno para celebrar la Jira de Trasona del Primero de Mayo

La música y el ambiente festivo lo llenan todo a esta hora en el área Recreativa de Overo y el Palacio donde se celebra este Primero de Mayo la popular Jira de Trasona.

Desde la una de la tarde el grupo Argayu anima la sesión vermú, acompañada por un pasacalles de la Banda de Música de Corvera. Ya por la tarde, el escenario acogerá actuaciones para todos los gustos, comenzando con el espectáculo infantil "La Fiesta de los Nenos", protagonizado por Pablo Picallo, seguido de la energía del grupo de street dance Total Freak y la actuación de La Caracola.

La animación continuará con pasacalles simultáneos a cargo de la Banda de Gaites de Corvera y la charanga "El Felechu", llenando de música y color distintos puntos del recinto.

Uno de los platos fuertes llegará entre las 16.00 y las 21.00 horas con "El Pantanazu", una rave que reunirá a algunos de los mejores DJs en el espacio de Gabitos, ofreciendo una alternativa más electrónica dentro de la jornada.

El cierre lo pondrá la gran verbena popular en el Área Recreativa de Overo, que se extenderá desde las 18.00 hasta la medianoche. La Orquesta Charleston y varios DJs se alternarán sobre el escenario para mantener el ritmo de la fiesta, combinando música en directo y sesiones que garantizarán el baile hasta el final del día.

En el apartado cultural, el Concurso de Creación Artística infantil, organizado por APYMEC en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, celebra su XXIX edición. La iniciativa busca fomentar la creatividad entre los más jóvenes, ofreciendo premios en forma de vales de compra y un reconocimiento a todos los participantes. Las obras ganadoras pasarán a formar parte del fondo artístico municipal.

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Esta Jira 2026 se presenta así como una cita imprescindible en el calendario festivo de Corvera, una jornada que combina deporte, arte y música en un entorno natural privilegiado, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un día completo de convivencia y celebración.