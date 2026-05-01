La Jira de Trasona, el punto inicial para la temporada de fiestas de prao en Asturias: "Esta es una cita obligatoria"

“Venir hoy a Trasona es obligatorio. Aquí arranca la temporada de fiestas de prao”. Jorge García, avilesino, se afanaba en preparar la mesa para vivir una nueva edición de la Jira de Trasona, una cita que, una vez más, volvió a llenar los alrededores del pantano de Trasona. La amenaza de lluvia no amedrentó a los romeros, que se animaron a ocupar las parrillas y a instalar sus propias mesas y manteles para disfrutar de la jornada. “El sitio es ideal para hacer fiestas así. Hay que aprovechar que acompaña el día”, subraya.

Mientras sacaba la empanada y los embutidos de la bolsa, su hermana, Nuria García, empezaba a escanciar sidra para sus invitados. “El ambiente que se vive aquí no se ve en otro sitio. Presta mucho, hay muchas familias y sabes que no va a haber ninguna movida”, señala la avilesina, que destaca que, en una fiesta como la Jira de Trasona, “los bollos preñaos son obligatorios”.

Toto Dos Santos y Alejandro Montenegro eran los encargados de preparar la parrillada para sus amigos. El primero reconoce ser un habitual de la cita, pero Montenegro, natural de Uruguay y asentado en Piedras Blancas, vivía su primer día en la Jira. “Me está encantando. ¿Cómo voy a quejarme, si estoy comiendo bien y rodeado de los míos?”, comenta entre risas el uruguayo. “Hoy se está muy bien, hay un ambientazo”, añade Dos Santos.

Uno de los complementos obligatorios para este tipo de festejos es la sidra. Bien lo saben Sandro González y Nacho Suárez, los encargados de servir a sus familias. “No es mal trabajo, mejor escanciar que ponerse a cocinar”, bromean los corveranos. En la mesa, mientras, tienen empanadas, tortillas, embutidos… “La joya de la corona son los postres. Hemos traído unos frixuelos que quitan el hipo”, señalan. “Si estar escanciando toda la tarde es el precio a pagar, lo aceptamos con gusto”, rematan.

La familia Rodríguez, de Las Vegas, se reúne todos los años en torno a una de las parrillas instaladas en el área recreativa de Overo. “Da igual dónde estemos viviendo o trabajando, el 1 de mayo todos nos juntamos aquí para disfrutar de la Jira”, afirma Lucas, que pone en valor la tranquilidad que se respira en Trasona. “Suenan las gaitas, ves a todo el mundo a su rollo, la gente tiene siempre los brazos abiertos… Es de las mejores fiestas de Asturias”, indica.

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Además de haber sidra, costillas y bollos preñaos, la Jira de Trasona estuvo marcada por las actuaciones musicales. La sesión vermú la amenizó el grupo Argayu. Además, la Banda de Música de Corvera recorrió, en un pasacalles, el Área Recreativa de Overo y el Palacio. Por la tarde, el escenario acogerá el espectáculo infantil "La Fiesta de los Nenos", protagonizado por Pablo Picallo, seguido de la energía del grupo de street dance Total Freak y la actuación de La Caracola. La Banda de Gaites de Corvera y la charanga "El Felechu" también hicieron las delicias de los asistentes.