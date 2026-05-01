La Jira de Trasona vuelve a alcanzar cifras de récord: "La participación ha sido un éxito"
"La folixa y diversión está siendo la nota predominante", destaca Iván Fernández, alcalde de Corvera
N. Menéndez
La Jira de Trasona ha vuelto a conseguir unas cifras de récord. La romería corverana, siendo una de las primeras en la temporada de las fiestas de prao en la comarca de Avilés, ha conseguido congregar en los alrededores del pantano alrededor de diez mil personas, según fuentes oficiales. Finalmente, a pesar de la amenaza de lluvia que hubo en los días previos, el tiempo ha respetado a los asistentes, que han podido alargar la celebración hasta ya entrada la noche.
"La Jira es una fiesta pensada por y para el disfrute de la gente, otro año se alcanzó el objetivo porque la participación está siendo un éxito un año más", destaca Iván Fernández, alcalde de Corvera, que afirma que durante la jornada "no hubo ningún tipo de incidente reseñable". "La folixa y diversión está siendo la nota predominante", afirma el Regidor.
Uno de los pilares de la Jira de Trasona, más allá de las actuaciones que se realizan en el área recreativa de Overo, es el festival de música electrónica "Pantanazo", que este año cumplió su decimotercera edición. Desde las 16.00 horas, el área de Gabitos acogió una rave gratuita bajo carpa con un cabeza de cartel, Irregular Live, especialista en música house en directo. Junto a él, actuarán referentes como Héctor Llamazares, Leenosh, Kekinn y el dj local Fonbella, que es de Las Vegas. "Serán cinco horas de música y el cabeza de cartel, un chico murciano que participa en todos los festivales de España y parte de Europa, Irregular Live, que presenta un espectáculo muy divertido de house. Es perfecto para el pantano", señaló Sergio Fernández, que cuando actúa utiliza el sobrenombre de Kekinn.
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