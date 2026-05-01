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ParqueAstur reparte flores para celebrar el Día de la Madre

La acción tendrá lugar en horario de 17.00 a 20.00 horas, en Plaza Corvera

Una de las entradas de Parque Astur, en Trasona. | LUISMA MURIAS

Una de las entradas de Parque Astur, en Trasona. | LUISMA MURIAS

I. G.

Trasona

ParqueAstur celebra este sábado el Día de la Madre con una acción especial pensada para rendir homenaje a todas ellas a través de un gesto sencillo pero lleno de significado. Durante la tarde, el centro comercial repartirá flores entre los visitantes, invitando a celebrar esta fecha tan especial en un ambiente cercano y familiar.

La iniciativa se desarrollará en la Plaza Corvera, donde todas las personas que participen podrán llevarse una flor, ya sea para regalar a su madre o para sorprender a una persona especial. La propuesta que busca poner en valor los pequeños detalles y fomentar los momentos compartidos dentro del centro. La acción tendrá lugar en horario de 17.00 a 20.00 horas, o hasta fin de existencias, y se enmarca dentro de la programación de actividades que ParqueAstur organiza a lo largo del año con el objetivo de dinamizar sus espacios y ofrecer experiencias más allá de las compras.

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Igualmente, el centro refuerza su compromiso con la creación de momentos especiales para sus visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro donde celebrar fechas señaladas de una forma cercana, participativa y con significado.

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