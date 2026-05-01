ParqueAstur reparte flores para celebrar el Día de la Madre
La acción tendrá lugar en horario de 17.00 a 20.00 horas, en Plaza Corvera
I. G.
ParqueAstur celebra este sábado el Día de la Madre con una acción especial pensada para rendir homenaje a todas ellas a través de un gesto sencillo pero lleno de significado. Durante la tarde, el centro comercial repartirá flores entre los visitantes, invitando a celebrar esta fecha tan especial en un ambiente cercano y familiar.
La iniciativa se desarrollará en la Plaza Corvera, donde todas las personas que participen podrán llevarse una flor, ya sea para regalar a su madre o para sorprender a una persona especial. La propuesta que busca poner en valor los pequeños detalles y fomentar los momentos compartidos dentro del centro. La acción tendrá lugar en horario de 17.00 a 20.00 horas, o hasta fin de existencias, y se enmarca dentro de la programación de actividades que ParqueAstur organiza a lo largo del año con el objetivo de dinamizar sus espacios y ofrecer experiencias más allá de las compras.
Igualmente, el centro refuerza su compromiso con la creación de momentos especiales para sus visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro donde celebrar fechas señaladas de una forma cercana, participativa y con significado.
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