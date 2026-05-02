Llibros 2026

Ente los díes 7 y 11 del pasáu mes d’abril desenrollóse la segunda edición, de la recuperada nel 2025, Feria del Llibru de Corvera.

Anque LLIBROS s'inaguró oficialmente’l vienres 10 d'abril nel Parque Europa de Les Vegues, les actividades venceyaes a la Feria del Llibru de Corvera entamaron yá’l martes 7 d’abril nel Centru Sociocultural de Les Vegues, col audiovisual LLIBROS 2025 y la ponencia entitulada Ángel González, con pulso y con aliento.

Siguieron les propuestes el miércoles 8 d’abril, sola panera xunta El Llar, con un alcuentru de grupos poéticos, la presentación del llibru Tinta indistinta y un Recital de poetes de Corvera. Un actu esti, mui prestosu, nel que lleímos los nuesos poemes los autores locales David del Rivero, Carmen Fernández, Chechu López, Paula Expósito y el que firma esti artículu. Esta ye la primer vegada en que dellos de los autores corveranos ufrimos, a comuña, los nuesos versos. Esperemos que seya la primera de munches ocasiones y que, nes siguientes ediciones, puean sumase más autores como: Xulio Vixil, Héctor Pérez Iglesias, Ánvel Álvarez Llano o Carlos Barral, que nun pudieron acompañanos esa tarde.

Continuaron los actos el xueves 9 d’abril, nel Centru Sociocultural de Les Vegues, con un Taller de llectura n'asturianu: Ismael González Arias y la so novela Marcaes pol estigma y un Recital poéticu n’Homenaxe a Xuan Bello, en La Llechera de Cancienes.

El vienres 10 d’abril inauguróse la Feria con actividades pal públicu escolar yá dende bien ceo y, pela tarde, dos Meses de micropresentaciones: Publicando en Corvera en el Siglo XXI, na que participé xunta les autores Carmen Fernández y Patri x Libertad y, darréu, Publicando nel Alfoz de Gauzón nel sieglu XXI, con Esther García y Francisco Priegue ente otros autores convidaos, amás d'una charra con Ángeles Caso, mui prestosa de sentir. Remató esti primer día la obra de teatru La balada del Norte, en El llar.

Finó esta segunda edición de LLIBROS el sábadu 11 d’abril. Pela mañana, cola mesa Publicando na Asturies del sieglu XXI y la charra Les otres orielles de Miguel Barrero y, yá pela tarde, pesllóse cola mesa redonda Palabra de muyer: la nueva narrativa asturiana y la charra Les otres balaes d'Alfonso Zapico.

Esta segunda edición de LLIBROS, qu'ameyoró en cuantes a la so ubicación siendo nesta edición munchu más afayadiza, medró nel númberu de casetes y d’autores presentes. La Feria cuntó, otra vuelta, con una perbona asistencia de publicu a toles actividades programaes. Afitando, con esta respuesta, l’apueste del Conceyu de Corvera pola so recuperación y l’enfotu por dir, pasu ente pasu, edición tres edición, ameyorando la ufierta d’actividaes de la so Feria del Llibru.