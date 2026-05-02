Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Nueva marquesina junto al puente de Las Vegas a Villalegre

El equipamiento, con una inversión de 12.100 euros, facilita esperas más cómodas del autobús

El Alcalde y el concejal de Obras, Jorge García, bajo la marquesina. | FIRMA

El Alcalde y el concejal de Obras, Jorge García, bajo la marquesina. | FIRMA

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera continúa ampliando los espacios de resguardo y confort con la instalación de una nueva marquesina de madera en la calle Armando Palacio Valdés, en Las Vegas. La actuación, que ha supuesto una inversión de 12.100 euros, refuerza una zona especialmente transitada al situarse junto a una parada de autobús y al entorno del puente de madera que conecta Las Vegas con Villalegre.

La nueva estructura, de diseño curvo, y 5 metros de largo, 3,5 de ancho y 2,5 de altura. Está fabricada en pino nórdico tratado para garantizar su resistencia frente a las condiciones meteorológicas. Y se enmarca en la apuesta municipal por mejorar los espacios públicos y facilitar zonas de espera más cómodas, especialmente en nodo de transporte público y elevado tránsito peatonal. La marquesina se ubica junto a uno de los elementos más reconocibles de la zona, el puente que une Las Vegas (Corvera) con Villalegre (Avilés), recientemente renovado. "Este tipo de equipamientos están teniendo una excelente acogida porque responden a necesidades muy concretas del día a día: ofrecen protección frente a la lluvia y el sol, y ayudan a crear espacios más cómodos y confortables", aseguró el Alcalde, Iván Fernández. La nueva pérgola da respuesta a una petición vecinal, "y contribuye a mejorar la calidad de vida en nuestros barrios", indicó el regidor.

Noticias relacionadas

La red de marquesinas y pérgolas incorporó en los últimos tiempos las del parque Europa, el parque de La Güelga de Cancienes, la pista de educación vial de Los Campos o la pista de skate de Las Vegas, que suman cerca de 260.000 euros de inversión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
  2. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  3. Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas
  4. El exfutbolista de Sporting, Racing, Avilés y Marino que cambia el balón por el uniforme de policía portuario
  5. Fallece un hombre arrollado por un tren en Puerta la Villa, en Avilés, en un punto no autorizado de paso
  6. La Universidad Nebrija ofrece habitaciones en pisos compartidos en Avilés y estos son los precios
  7. “No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias
  8. La novedosa propuesta musical que acogerá La Arena en mayo: artistas emergentes por todo el pueblo

Nueva marquesina junto al puente de Las Vegas a Villalegre

Llibros 2026

El pantano de Trasona, impoluto desde primera hora tras la gran Jira del Primero de Mayo

El pantano de Trasona, impoluto desde primera hora tras la gran Jira del Primero de Mayo

La Jira de Trasona, el punto inicial para la temporada de fiestas de prao en Asturias: "Esta es una cita obligatoria"

La Jira de Trasona, el punto inicial para la temporada de fiestas de prao en Asturias: "Esta es una cita obligatoria"

La Jira de Trasona vuelve a alcanzar cifras de récord: "La participación ha sido un éxito"

La Jira de Trasona vuelve a alcanzar cifras de récord: "La participación ha sido un éxito"

Corvera inaugura la temporada festiva: lleno para celebrar la Jira de Trasona del Primero de Mayo

Corvera inaugura la temporada festiva: lleno para celebrar la Jira de Trasona del Primero de Mayo

El Rotary Balagares entrega sus becas al deporte en Corvera

ParqueAstur reparte flores para celebrar el Día de la Madre

ParqueAstur reparte flores para celebrar el Día de la Madre
Tracking Pixel Contents