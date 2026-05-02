Nueva marquesina junto al puente de Las Vegas a Villalegre

El Ayuntamiento de Corvera continúa ampliando los espacios de resguardo y confort con la instalación de una nueva marquesina de madera en la calle Armando Palacio Valdés, en Las Vegas. La actuación, que ha supuesto una inversión de 12.100 euros, refuerza una zona especialmente transitada al situarse junto a una parada de autobús y al entorno del puente de madera que conecta Las Vegas con Villalegre.

La nueva estructura, de diseño curvo, y 5 metros de largo, 3,5 de ancho y 2,5 de altura. Está fabricada en pino nórdico tratado para garantizar su resistencia frente a las condiciones meteorológicas. Y se enmarca en la apuesta municipal por mejorar los espacios públicos y facilitar zonas de espera más cómodas, especialmente en nodo de transporte público y elevado tránsito peatonal. La marquesina se ubica junto a uno de los elementos más reconocibles de la zona, el puente que une Las Vegas (Corvera) con Villalegre (Avilés), recientemente renovado. "Este tipo de equipamientos están teniendo una excelente acogida porque responden a necesidades muy concretas del día a día: ofrecen protección frente a la lluvia y el sol, y ayudan a crear espacios más cómodos y confortables", aseguró el Alcalde, Iván Fernández. La nueva pérgola da respuesta a una petición vecinal, "y contribuye a mejorar la calidad de vida en nuestros barrios", indicó el regidor.

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La red de marquesinas y pérgolas incorporó en los últimos tiempos las del parque Europa, el parque de La Güelga de Cancienes, la pista de educación vial de Los Campos o la pista de skate de Las Vegas, que suman cerca de 260.000 euros de inversión.