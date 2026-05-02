El pantano de Trasona, impoluto desde primera hora tras la gran Jira del Primero de Mayo

Todo impoluto y listo para aquellos que, aprovechando el fin de semana, quisieran disfrutar de las áreas recreativas de Overo y Gabitos, en el entorno del pantano de Trasona. Doce horas después de cerrar una nueva edición de la Jira de Trasona, la primera de las fiestas de prao en la comarca de Avilés, que volvió a brillar en términos de público, todo estaba limpio y sin restos de basura gracias al trabajo del personal del Ayuntamiento de Corvera.

“Celebramos que no hubo incidencias y damos las gracias a toda la gente que disfrutó de un buen día de fiesta. También agradecemos el trabajo a todos los trabajadores del Ayuntamiento, a la Policía, la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, así como a todos los que hicieron posible que fuera una fiesta ejemplar y tuviera récord de participación”, destacan desde el equipo de gobierno corverano.

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Y es que la cita, una vez más, volvió a congregar a miles de personas en el entorno del pantano de Trasona. Las cifras oficiales apuntan a que 10.000 romeros disfrutaron de una jornada ya obligatoria en el calendario festivo asturiano. “La Jira es una fiesta pensada por y para el disfrute de la gente. Otro año se alcanzó el objetivo, porque la participación volvió a ser un éxito”, destacó Iván Fernández, alcalde de Corvera, que subrayó que durante la jornada “no hubo ningún tipo de incidente reseñable”. “La folixa y la diversión han sido la nota predominante”, remató el regidor.