Un clavel para mamá: ParqueAstur reparte flores como "un gesto tierno para valorarlas"

El centro comercial ParqueAstur de Corvera quiso tener un detalle con todas las mamás de Asturias en su fin de semana especial. Con motivo del Día de la Madre todos los visitantes que así lo desearan podían hacerse con un clavel para regalar este domingo. Pablo Iglesias aprovechó las compras para hacerse con una de ellas: "El puesto está en medio de una plaza dentro del establecimiento y es muy fácil hacerse con el detalle. Es algo sencillo, pero muy bonito y útil para regalarlo como complemento".

Pablo Iglesias enseñando su flor en uno de los pasillos del centro comercial. / M. O.

Se trata de una iniciativa que estuvo presente este sábado en la plaza Corvera del centro comercial de Trasona. Hacerse con ellas era muy fácil: "Rellenamos un formulario y ya nos dieron la flor con un folleto que da las gracias a nuestras madres". Y es que la acogida fue muy buena a lo largo de la tarde. Nora Rubio y Celia García fueron las encargadas de dar el pequeño regalo a todos los que se pasaban por allí: "A la gente le suele gustar mucho las flores y el hecho de que sea una iniciativa preparada para las madres, le aporta valor al mensaje que dan desde el centro comercial. Estas cosas siempre se agradecen".

La madrileña, Carlota Moreno, tras coger su flor. / M. O.

Carlota Moreno no es ni siquiera de la zona. Llegó desde Madrid y tras coger el clavel, caminaba de vuelta con sus amigos con las ilusión de poder darle una flor a su madre: "¡Ya tengo otra pequeña cosa que regalarle!". Algo gratuito que "viene muy bien que nos den tras estar de compras, es un detalle altruista que se agradece mucho", asegura. Además, valora "el apoyo a los comercios que están aquí asentados, esto seguro que ayuda mucho". De acuerdo están Nora Rubio y Celia García: "Creemos que esto demuestra que desde el centro comercial les importa y ensalzan la figura de las madres y las familias en general".

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Nuria Rodríguez delante del puesto de flores. / M. O.

En un mundo en el que la gente vive con prisas y sin ser conscientes de lo que pasa a su alrededor, estos pequeños detalles ayudan a poner los pies en la tierra. Así vio el gesto Nuria Rodríguez: "Es algo muy tierno, poder dar a nuestras madres una flor colorida. Además, también es muy importante valorar a nuestras madres y que ellas se sientan valoradas". Y recuerda que son gestos que "nos ayudan a estar pendientes de todo lo que nos rodea" y no perder de vista los detalles que marcan la diferencia.