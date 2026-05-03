Corvera refuerza su apoyo a la movilidad con ayudas al transporte público

El Ayuntamiento de Corvera mantiene su compromiso con el apoyo a la ciudadanía del municipio a través del programa de bonificación al transporte público, una iniciativa que en 2026 beneficia a 24 personas con una inversión total de 2.420 euros. Estas ayudas están dirigidas a facilitar la movilidad de colectivos que encuentran más dificultades en su día a día, como personas mayores de 65 años, personas en situación de dependencia o con una discapacidad reconocida igual o superior al 45 por ciento. Para ellos, el acceso al transporte resulta esencial, especialmente para acudir a servicios sanitarios, sociales o educativos.

La mayor parte de las ayudas concedidas, un total de 23, corresponden al uso del transporte urbano mediante la tarjeta personalizada Conecta del Consorcio de Transportes de Asturias, con una cuantía de 100 euros por persona. Además, el programa contempla también el apoyo a desplazamientos en taxi en zonas rurales sin servicio regular de transporte. En total, se presentaron 39 solicitudes, de las cuales 24 han cumplido los requisitos establecidos en las bases.

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez Calderero, ha destacado el valor de este programa como herramienta de apoyo directo a la ciudadanía: “Estas ayudas son una forma concreta de estar al lado de las personas que más lo necesitan. Facilitar el acceso al transporte es facilitar también el acceso a servicios básicos, a la atención sanitaria y a la vida diaria en condiciones de igualdad”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que ninguna persona vea limitada su movilidad por motivos económicos o por falta de recursos, especialmente en el caso de nuestros mayores o de quienes viven en zonas con menos conexiones”.

Con iniciativas como esta, el Consistorio refuerza su apuesta por una política social cercana, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a garantizar la igualdad de oportunidades en el municipio. Esta línea de apoyo a la movilidad se completa con otras medidas ya en marcha, como el Bono Joven de Transporte de Corvera, que permite a los menores de 25 años viajar de forma gratuita dentro de la comarca mediante la tarjeta CONECTA del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

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“Las personas interesadas en conocer si cumplen los requisitos, así como en obtener información sobre cómo acceder a esta ayuda, serán recibidas y atendidas en las dependencias del Área de Acción Social en el edificio Tomás y Valiente de Las Vegas”, ha comentado la vicealcaldesa