La última película de Eduardo Castejón, rodada en Corvera, a punto de ver la luz: "Asturias nos ha ayudado un montón"

Tras más de dos años de trabajo, la película "Tras los pasos de la rubia platino", protagonizada por el asturiano Eduardo Castejón, está a punto de ver la luz. La obra, que se ha rodado en espacios como el hotel Los Balagares de Corvera, se estrenará el próximo 13 de mayo en el teatro Filarmónica de Oviedo. En ella aparecen rostros conocidos como Juanjo Artero y sus dos hijos, Carlota Díaz y Miguel Artero; Clarise Alves, Zorion Eguileor o Pepe Ruiz. "Me hace ilusión que llegue ya el estreno, Asturias nos ha ayudado un montón", asegura el actor ovetense, que destaca el carácter asturiano que tiene la obra,

"Es una comedia policíaca, muy del estilo del cine clásico de detectivas, pero con una visión más actual, rápida y dinámica", explica Castejón, que detalla que es "una pelíca de actores, el 80% se basa en la actuación". "Hay un gran elenco", destaca el ovetense.

Una de las claves de la película es la importancia que le da a Asturias. Aunque algunas escenas se han grabado en Venecia o Ciudad de México, el fim trascurre en su gran mayoria por tierras asturianas: Luanco, Luarca, Cudillero, Corvera, Oviedo, Avilés, Castrillón... "Es lo que más me presta. Mis amigos en Madrid están viendo escenas y flipan con los espacios de ahí. Yo siempre les dijo que Asturias es un lujo para grabar, en treinta minutos pasas de la montaña a la playa", afirma Castejón, que destaca que "la gente se ha portado súper bien con nosotros".

Noticias relacionadas

"Un comisario de policía, una leyenda. Un policía dado de baja deshonrosamente. Un detective privado enterrado en alcohol. La mujer fatal y el mayor jefe mafioso internacional de la historia... Y tan pronto como el jefe mata al comisario, el policía se convierte en detective y las balas comienzan a llover... Pero la mujer fatal sigue siendo la mujer fatal. Y en medio, mucha acción, amor y venganza... Especialmente la venganza", reza el argumento de la película, dirigida por el propio Castejón y Pepe Ruiz. El guión corre de mano de JD Shapiro, escritor nacido en Brooklyn que durante años fue la mano derecha de Stan Lee.