Habla la madre denunciada por agredir a un árbitro en un partido de alevines en Avilés: "En ningún momento le pegué"

"En ningún momento le pegué. Lo único que hice fue acercarme a él y pedirle explicaciones por el comportamiento que había tenido con mi hijo. Eso sí, le chillé". Con estas palabras se defiende la madre de uno de los jugadores del Alevín E del Quirinal, denunciada por, presuntamente, pegar un puñetazo al árbitro tras el encuentro que enfrentó al equipo de su hijo con Los Campos C en La Marzaniella (Trasona) el pasado 25 de abril. "El árbitro tuvo una actitud altanera con los niños. No era correcta la actitud que había tenido", señala.

Según el relato de la progenitora, el árbitro tuvo un comportamiento "no adecuado" con los niños "desde el primer momento". "Tenía una actitud altanera. Y no puedes hacer gestos ni alzar la voz a los críos, porque tienen 10 años", reprocha la mujer, que reconoce estar "sobrepasada" por la repercusión que han tenido estos hechos que, entre otras consecuencias, conllevan una multa de 100 euros para El Quirinal y la clausura de su campo durante un partido.

En la segunda parte del partido, y siempre según la versión de la madre denunciada, el árbitro "se encaró" con varios jugadores. "Uno de los niños se puso a llorar", sostiene la madre, de una circunstancia que, dice, "hizo saltar y chillar a las familias y al entrenador". El culmen de esta tensión, explica, llegó cuando el colegiado pitó un penalti en contra del Quirinal, y su hijo desplazó el balón. "El árbitro se le acercó y le dijo: '¿Qué pasa, que tú decides si se sigue jugando?'. Todo el mundo saltó a decirle que no puede hablarle así a un niño", relata.

La denunciada afirma que aguantó en su asiento hasta que finalizó el encuentro, y que cuando el árbitro se dirigía hacia los vestuarios, ella, desde la valla, y sin llegar a pisar el terreno de juego, se dirigió al colegiado. "Fui a pedirle explicaciones. Le pregunté: '¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes para hablar así a un niño de 10 años?'. Como no me contestaba, le chillé y le dije que me diera explicaciones del comportamiento que había tenido. Le dije que era un sinvergüenza y que así no se podía tratar a los niños. En ese momento, y dado que seguía sin contestarme, fui a darle un toque en el hombro, con los dedos, para llamarle la atención, y otro padre me levantó el brazo hacia arriba, pero en ningún momento le pegué", relata.

La mujer asegura que en ese momento escuchó cómo el árbitro pedía que llamasen a la Guardia Civil -que se personó en las instalaciones deportivas corveranas- y que dijo: "Localizadme los datos de esa hija de puta". "Por no tener más problemas cogí a mi hijo y me fui. Es la primera vez y la última que hago algo así", asegura.

El Quirinal, a la expectativa

Escuchadas las explicaciones de la madre del jugador, desde el Club Deportivo Quirinal prefieren no hacer más valoraciones sobre el asunto. "Ni le damos la razón a unos ni a otros. Como dijimos el primer día, lo que ponga el árbitro va a misa. Y ojo, que a ella (por la progenitora) también la creo. Lo que tiene que hacer ahora, como le dije, es demostrar que fue como ella relata, llevando testigos al juicio", apunta Francisco Medina, "Tico", presidente del equipo del barrio avilesino.

El acta arbitral

Según consta en el acuerdo del Comité territorial competicional y de disciplina deportiva de la Federación Asturiana de Fútbol, publicado la semana pasada, el árbitro escribió en el acta que "una vez acabado el partido, aún dentro del terreno de juego, se adentró una señora y se puso a escasos metros de mi cara encarándose a la vez que me decía: 'Qué edad tienes tú, por qué hablaste así a mi hijo, hijo de puta', tras lo cual me golpeó con su mano cerrada en la parte izquierda de mi cara. Tras lo que tuvo que ser apartada por la gente presente". El colegiado agregó también que llamó a la fuerza pública para interponer denuncia y que acudió al centro médico para realizar el pertinente parte de lesiones.

Por el momento, la Federación ha decretado una multa de 100 euros para El Quirinal y la clausura de su campo durante una jornada. Hasta que no haya una sentencia firme sobre el asunto, en el club avilesino no tienen previsto aplicar sanciones a la madre del jugador.