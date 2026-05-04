El parque cubierto de Los Campos (Corvera) estrena suelo de césped artificial

El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado la instalación de un nuevo pavimento de césped artificial en el parque de Los Campos, culminando así la transformación del recinto en un espacio cubierto, moderno y versátil, apto para su uso durante todo el año.

El nuevo césped, diseñado específicamente para áreas infantiles, incorpora propiedades antiestáticas y se ha colocado sobre una base amortiguadora que mejora la seguridad y el confort de los usuarios. El alcalde, Iván Fernández, ha destacado la relevancia de esta mejora: “No solo damos respuesta a las necesidades actuales, sino que apostamos por el futuro. La finalización del parque cubierto supone un antes y un después en este tipo de instalaciones en Corvera, al ofrecer un espacio más seguro, moderno y utilizable durante todo el año. La incorporación de césped artificial específico para zonas infantiles, junto con una base amortiguadora, refuerza la seguridad y mejora notablemente la experiencia de uso”.

Esta actuación ha supuesto una inversión de 13.300 euros y convierte a Los Campos en el primer parque infantil del municipio en contar con este tipo de superficie, marcando un avance significativo en la mejora de los espacios públicos de Corvera y ha consistido en la renovación del firme mediante la instalación de una superficie de hierba sintética sobre el pavimento de seguridad existente, complementando así las obras previas de cubrición del recinto. La actuación se ha desarrollado sobre una superficie aproximada de 400 metros cuadrados y tiene como objetivo optimizar las condiciones del área infantil.

El proyecto forma parte de uno más amplio que ha dotado al parque de una cubierta de alta resistencia sobre una superficie de 626 metros cuadrados, con una inversión global cercana a los 275.000 euros. "Es la primera vez que vamos a poner suelo de césped artificial en un parque infantil, pensamos que en el de Los Campos puede encajar bien porque está dentro de una zona verde y puede quedar más adaptado a su entorno; analizaremos su grado de aceptación para estudiar si lo replicamos en más parques del concejo", ha apuntado Iván Fernández. Asimismo, el proyecto ha incluido la mejora del entorno con la instalación de nuevo vallado, la renovación de los juegos infantiles, la incorporación de aparatos biosaludables y la creación de nuevas zonas de estancia, fomentando un uso intergeneracional del espacio.

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En palabras del regidor local, “se ha llevado a cabo una transformación integral del parque: a la nueva cubierta y el nuevo suelo se suman la renovación del entorno, del vallado, de los juegos infantiles y la incorporación de elementos biosaludables. Se trata de una actuación pensada para favorecer la convivencia intergeneracional y consolidar el parque como un punto de encuentro del barrio”.