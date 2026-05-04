Susto en Parque Astur: arde un coche a las puertas del centro comercial corverano

Susto en Parque Astur. Un coche ardió esta mañana a las puertas del centro comercial corverano por causas que se investigan. Hasta el lugar del suceso se trasladaron efectivos de los Bomberos de la base de Avilés para sofocar las llamas. El suceso se saldó sin heridos, pero el vehículo sufrió importantes daños.

El 112 recibió aviso de lo ocurrido a las 9.17 horas. En la llamada, alertaban de que un vehículo estaba en llamas a las puertas del centro comercial, en la zona próxima a una tienda de animales a la que se accede desde el exterior. Los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos poco después, a las 9.28, y emplearon agua y espuma para sofocar unas llamas que se dieron por controladas a las 9.50.

El motor del coche ardió por completo y el calor afectó de manera importante a la parte delantera. Además, el habitáculo también sufrió daños por el humo. Eso sí, no hubo heridos.

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El suceso provocó un importante revuelo entre los trabajadores del centro comercial, que a esas horas se encontraban dirigiéndose a sus puestos de trabajo. En ese momento, el centro comercial estaba aún cerrado al público, pues abre sus puertas a las 10.00 horas.