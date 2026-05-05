El alcalde de Corvera celebra la elección de Trasona como sede del Europeo de sprint olímpico: "El pantano volverá a hacer historia"

"El pantano volverá a hacer historia". El alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández, no oculta su emoción y orgullo tras conocer que la Federación Europea de Piragüismo haya elegido el Centro de Alto Rendimiento de Trasona como sede del Campeonato de Europa de sprint olímpico de piragüismo en 2028. "No es la primera vez. Ya lo hicimos en 2010, y fue un éxito rotundo. Ahora, 18 años después, volvemos a situar a Corvera en el mapa del deporte europeo y mundial", resalta el regidor.

Para Fernández, esta designación "es el resultado del trabajo conjunto y de una apuesta clara por el deporte": "Del Gobierno del Principado de Asturias, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y de todas las entidades implicadas (federaciones). Y también es un reconocimiento al papel que Trasona juega como uno de los grandes referentes del piragüismo en España".

El regidor corverano resalta además la relevancia deportiva que tendrá la prueba. "Tendrá un valor añadido muy especial: será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de 2028, lo que significa que en Corvera podremos ver a los mejores deportistas del mundo luchando por estar en los Juegos Olímpicos", destaca Fernández, que también ha adelantado la intención del Consistorio de adecuar el entorno del embalse de cara a la prueba, "no solo pensando en el campeonato, sino también en que quede un legado duradero para todos deportistas y los vecinos y vecinas que disfrutan de este espacio cada día".

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Asimismo, el Alcalde también destaca que la prueba "será también un impulso para la economía local". "Recibiremos a deportistas, equipos, técnicos y visitantes de toda Europa, generando actividad, empleo y proyección para Corvera", concluye.