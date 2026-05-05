Desde Corvera al éxito nacional del taekwondo: el maestro Hyo Seuk Seo Lee, premiado por sus éxitos deportivos como entrenador en 2025, proclama su "orgullo" por los buenos resultados

Como premio a sus 20 años de trayectoria, el entrenador de taekwondo avilesino Hyo Seuk Seo Lee fue reconocido como el "Técnico de competición de categoría menores que más se ha distinguido en 2025". Y aunque era consciente de sus buenos resultados en el pasado año, "era un poco difícil imaginarme ganarlo teniendo en cuenta el gran nivel que hay en España". El galardón fue otorgado por la Federación Española de Taekwondo en el marco del Open de España celebrado en La Nucía, en Alicante, donde distintos deportistas nacionales compiten para ser el mejor del país en su categoría. Del gimnasio Seo de Corvera, fueron Iris Cabello e Iván López quienes quedaron como subcampeona y campeón de España.

Hyo Seuk Seo Lee posando junto al premio el día de la entrega. / LNE

Bajo sus entrenamientos, el año pasado fueron cinco de sus alumnos los que quedaron como campeones de España: "Ya son cuatro años seguidos que estamos metiendo a gente en el equipo nacional, y es todo un orgullo ver sus buenos resultados". El galardón le llega como "un reconocimiento a la trayectoria durante los últimos años, ya que llevo entrenando desde que tengo 17", asegura.

La gala de premios de la Federación Española fue el día antes de las competiciones del Open de España, aunque ya sabía una semana antes que se lo iban a dar a él: "Es una mezcla de emociones tener el premio en mis manos el día antes de ver a mis alumnos teniendo resultados en el mismo fin de semana". Son niños y niñas con los que pasa mucho tiempo y a los que les dedica entrenamientos más personalizados: "Creo que lo que nos diferencia de otros equipos es que en categorías precadetes, que es el inicio de todo, intentamos hacer las sesiones lo más individualizadas posible". El objetivo es conseguir que "cada niño de entre 9 y 11 años sea capaz de hacerlo lo mejor que se le da", cuenta el entrenador.

Desde el primer momento Seo Lee trata de estrechar la relación con sus deportistas: "Es necesario entender lo que les pasa por la cabeza y tener una comunicación lo suficientemente fluida". Van pasando los años y el trabajo va evolucionando a una mayor exigencia física que él va marcando. Y es que esto es lo que les ayuda a diferenciarse y "conocer quién es más rápido y quién es más fuerte".

Aunque el premio a Hyo Seuk Seo Lee llega en uno de sus mejores momentos como profesional, no quiere adelantarse mucho y pensar en el futuro: "Voy poco a poco y con el día a día. Prefiero mirar tan solo al siguiente objetivo y así sucesivamente". Esa es la línea que está siguiendo esta temporada, pues "prácticamente estamos compitiendo cada semana o incluso cada dos tenemos alguna salida", afirma.

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La Federación Asturiana de Taekwondo no es tan grande comparada con la de Madrid, Cataluña o Galicia. Sin embargo, "tenemos mucha fuerza, fruto de nuestro buen trabajo". En el gimnasio Seo son en total alrededor de 105 alumnos los que asisten o todas las semanas, que con "perseverancia y mucho esfuerzo, poco a poco van mostrando grandes resultados".