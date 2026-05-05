Corvera se prepara para vivir un fin de semana lleno de magia

Corvera se prepara para vivir este fin de semana unas jornadas mágicas. Las actividades del X Festival de Magia se desarrollarán también en los concejos de Pravia y Siero.

La programación de las ediciones de Corvera y Pravia se dará a conocer este miércoles, en el teatro El Llar, en un acto en el que tomarán parte los alcaldes de ambos municipios, Iván Fernández (Corvera), David Álvarez (Pravia), además de José Luis Montes (concejal de Cultura) y José Armas “El Ilusionista” (director del Festival).

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El Festival Internacional de Magia de Asturias, que alcanza con este año su décima edición, nació́ con la vocación de llevar magia de primer nivel a pequeños municipios de nuestra región que tendrían difícil acceder a estos espectáculos de otra manera. Es gracias a la participación y coordinación de tres concejos a la que se puede disfrutar de una variada programación de grandes magos referentes en las diferentes disciplinas del ilusionismo.