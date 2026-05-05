Corvera se prepara para vivir un fin de semana lleno de magia
José Armas "el Ilusionista" dará a conocer este miércoles en El Llar de Las Vegas las actividades para la cita en el municipio corverano y en Pravia
N. M.
Corvera se prepara para vivir este fin de semana unas jornadas mágicas. Las actividades del X Festival de Magia se desarrollarán también en los concejos de Pravia y Siero.
La programación de las ediciones de Corvera y Pravia se dará a conocer este miércoles, en el teatro El Llar, en un acto en el que tomarán parte los alcaldes de ambos municipios, Iván Fernández (Corvera), David Álvarez (Pravia), además de José Luis Montes (concejal de Cultura) y José Armas “El Ilusionista” (director del Festival).
El Festival Internacional de Magia de Asturias, que alcanza con este año su décima edición, nació́ con la vocación de llevar magia de primer nivel a pequeños municipios de nuestra región que tendrían difícil acceder a estos espectáculos de otra manera. Es gracias a la participación y coordinación de tres concejos a la que se puede disfrutar de una variada programación de grandes magos referentes en las diferentes disciplinas del ilusionismo.
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado
- “Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés
- Luz verde a un nuevo supermercado en Piedras Blancas
- El exfutbolista de Sporting, Racing, Avilés y Marino que cambia el balón por el uniforme de policía portuario
- Fallece un hombre arrollado por un tren en Puerta la Villa, en Avilés, en un punto no autorizado de paso
- Humedades, ratas, robos y actos vandálicos en un barrio de Salinas: 'Aquí no hay quien viva