Corvera llena, durante este fin de semana, sus calles de magia: este el curioso plan que se puede disfrutar en el concejo (y encima es gratuito)

Corvera acoge este fin de semana la décima edición del Festival Internacional de Magia de Asturias, consolidado ya como una de las citas culturales más destacadas del calendario del concejo. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos de diferentes disciplinas como el mentalismo, la magia de cerca, la magia familiar y una gran gala final que reunirá a reconocidos ilusionistas. Todos los espectáculos serán de acceso gratuito. El evento está organizado de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Corvera y los de Siero y Pravia, además de contar con el apoyo del Principado.

“Este es un ejemplo de cómo, con colaboración y trabajo común, podemos lograr más cosas que cada ayuntamiento por su cuenta. De esta manera conseguimos un cartel de artistas que por separado no podríamos ofrecer, y los vecinos de Corvera disfrutan de espectáculos de primer nivel de forma gratuita”, destaca Iván Fernández, alcalde de Corvera, que califica al Festival de Magia como “un clásico dentro de nuestra programación cultural”. “Esperamos que siga contando con el respaldo del público”, deseó el regidor. El corverano, además, subrayó el carácter accesible del evento, remarcando que “uno de nuestros principales objetivos es que la cultura llegue a toda la ciudadanía, sin barreras, y que cualquier persona, independientemente de su edad o situación, pueda disfrutar de espectáculos de primer nivel”.

“Corvera podría organizar un festival de magia en solitario. Pero gracias a este trabajo conjunto, de Pravia y Siero, junto a la inestimable ayuda de José Armas, podemos ofrecer una programación cultural y de ocio de primer nivel en municipios que no somos grandes ciudades. Frente a la competencia entre concejos, apostamos por compartir esfuerzos para tener el mejor festival de magia en los tres municipios. Esa es la clave del éxito y la fórmula que queremos seguir repitiendo cada año”, sentenció Fernández.

La programación comienza este viernes con una sesión de mentalismo en el Teatro El Llar, a partir de las 20 horas, a cargo de Greca de Blas, que ofrecerá un espectáculo donde la sugestión, la intuición y la conexión con el público serán los protagonistas. El sábado la magia se trasladará a distintos espacios del municipio. Karlus protagonizará dos actuaciones: la primera a las 13:00 horas en el Centro Cultural de Trasona y, a las 18:30 horas en el Teatro La Lechera, en Cancienes, con un espectáculo dinámico y participativo pensado para todos los públicos.

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El domingo, 9 de mayo, llegará una de las propuestas más singulares del festival con la Caravana de la magia “La máquina”, que se instalará en el Parque Europa de Las Vegas entre las 10 y las 14 horas. El encargado de esta actividad será el Mago Jarko, que ofrecerá una experiencia itinerante y cercana, especialmente pensada para el público familiar. La jornada culminará, a partir de las 19 horas, con la Gran Gala de Magia en el Teatro El Llar, acto central del festival, en la que participarán destacados artistas del panorama nacional e internacional como Javi Cruz y Anahí, Adrián Carratalá, Luis Macías y Héctor Sansegundo, que ofrecerán un espectáculo conjunto con números de gran formato y diferentes estilos dentro del arte del ilusionismo.