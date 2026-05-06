El Sporting extiende sus raíces por Corvera: un ex del club corverano ahora triunfa como rojiblanco

El Sporting de Gijón extiende sus raíces por tierras corveranas. El club rojiblanco ha firmado un acuerdo de colaboración con el CD Los Campos que tendrá vigencia durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. Israel Andrés Martín, presidente del club corverano, acompañado por Borja López Fradejas, director deportivo, visitó la Escuela de Fútbol para la rúbrica de este convenio. Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, y Emilio Gutiérrez, director de captación del fútbol base, representaron al Real Sporting.

La entidad rojiblanca compartirá la metodología de Mareo con técnicos y jugadores del club corverano, con los que colaborará de forma regular en un intercambio de buenas prácticas que enriquecerá a las dos instituciones. Además, el Sporting amplía su área de seguimiento de jugadores en el Principado.

Los dirigentes presentes en la Escuela de Fútbol posaron con dos camisetas conmemorativas del acuerdo. El club gijonés mostró su satisfacción por este nuevo vínculo con una entidad enfocada, en su más de medio siglo de historia, en la formación integral de personas y jugadores y en el desarrollo de equipos en diversas categorías del fútbol regional.

Diego Sánchez, caso de éxito

Uno de los mayores casos de éxito que unen al CD Los Campos y el Sporting es la figura de Diego Sánchez, actual jugador del primer equipo rojiblanco. El avilesino dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol dentro del club corverano y en benjamines recibió la llamada de la entidad gijonesa. Tras una vida dentro de la estructura sportinguista, ahora es una pieza importante en los planes de Borja Jiménez.